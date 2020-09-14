الصحة الفلسطينية: نسبة المتعافين من كورونا بلغت 70%

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 5 وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1324 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، اليوم الاثنين، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لفلسطينية تبلغ من العمر 85 عامًا من مخيم بلاطة، وفلسطيني يبلغ من العمر 106 أعوام من بيت فوريك بمحافظة نابلس، وفلسطيني يبلغ من العمر 93 عاما من دورا جنوب الخليل، وفلسطيني 88 عاما من قلقيلية، ومواطن 65 عاما من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (164)، محافظة نابلس (37)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (122)، جنين (87)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (9)، سلفيت (1)، طولكرم (44)، قطاع غزة (108)، ضواحي القدس (106)".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة الخليل (632)، محافظة طولكرم (9)، محافظة نابلس (44)، محافظة سلفيت (21)، محافظة رام الله والبيرة (583)، قطاع غزة (27)".

ولفتت إلى وجود 35 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.