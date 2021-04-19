  2. أخبار عربية ودولية

ألبانيا: إصابة 5 مصلين طعنًا داخل مسجد وتوقيف المنفّذ

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 21:00

ألبانيا: إصابة 5 مصلين طعنًا داخل مسجد وتوقيف المنفّذ
(توضيحية أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 5 أشخاص بالطعن، إثر مهاجمة رجل مصلين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، اليوم الإثنين.

بدورها، قالت الشرطة، في بيان، إن "رجلا يحمل سكينا هاجم المصلين في مسجد في العاصمة الألبانية تيرانا؛ ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعني بأخبار منطقة شرق أوروبا.

وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة أن التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أيا منهم لـ"إصابات خطيرة".

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، ألقت الشرطة القبض على المهاجم، وقالت إنه يبلغ من العمر 34 عاما، دون مزيد من التفاصيل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إصابة شخاص بالطعن
#تيرانا
#ألبانيا
#عملية طعن

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطات السودانية تُقر نهائيا إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
السلطات السودانية تُقر نهائيا إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

2021-04-19

النووي الإيراني: هل تنجح مباحثات فيينا في صياغة تفاهمات جديدة؟
النووي الإيراني: هل تنجح مباحثات فيينا في صياغة تفاهمات جديدة؟

2021-04-19

تغيير مسار خطوط السكك الحديدية شماليّ مصر غداة انقلاب القطار بالقليوبيّة 
تغيير مسار خطوط السكك الحديدية شماليّ مصر غداة انقلاب القطار بالقليوبيّة 

2021-04-19

الأكثر قراءة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

2021-04-18
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

2021-04-18
هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

2021-04-18
انتهاء اجتماع

انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد

2021-04-18

"بيضة القبان" والوقت الضائع

2021-04-18