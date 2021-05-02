عشرات الضحايا بحريق بمصانع للكيماويات في إيران

اندلع حريق كبير صباح اليوم الأحد، في مصانع للكيماويات بالقرب من مدينة قم بوسط إيران، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن النيرات اشتعلت في العديد من المعامل والمصانع في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم قرب العاصمة طهران، حيث امتدت النيران إلى الطريق العام.

ويستدل من التحقيقات الأولية، أن الحريق، الذي امتد إلى عدة معامل واسع، اشتعل في البداية في مصنع شركة "مولدان" لإنتاج الكحول.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحريق أدى إلى وقوع عشرات الضحايا من قتلى وجرحى بالمدينة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران والسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم، حميد كريمي "نشب حريق واسع في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد النيران".

ولفت إلى أن الحريق كان شديدا نظرا لوجود مواد شديدة الاشتعال، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية.

وأوضح أن "الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".

ويوم الأربعاء الماضي، نشب حريق في أكبر سوق بمدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، حسبما أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية.

وذكرت وكالة "إيرنا"، أن الحريق التهم جزءا كبيرا من سوق المصلى بمدينة مشهد، مشيرة إلى أن الخسائر لم تعرف بعد.

بدوره، ذكر مدير العلاقات العامة في دائرة الإطفاء بمدينة مشهد، آتشيار رضا حيدري، أن الحريق اجتاح عدة محال تجارية، وقام رجال الإطفاء بإخماده.

وشهدت إيران العديد من التفجيرات وحوادث الحريق خلال الشهور الماضية، كان آخرها حادثة منشأة "نطنز" النووية، واتهمت طهران إسرائيل بالوقف خلفها.