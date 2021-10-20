لبنان: قطع طرقات رئيسية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات

قطع عشرات المحتجين، الأربعاء، طرقا رئيسية في محافظات لبنانية عدة، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الطاقة رفع سعر البنزين بنحو 25 بالمئة، والديزل بنحو 15 بالمئة، عن أسعار الأسبوع الماضي.

وفي بيروت، قام العشرات بقطع طرق رئيسية بمنطقة الكولا، وعند تقاطع الصيفي، كما قام آخرون بقطع أحد الطرق الجنوبية التي تربط العاصمة بمدينة عالية، بحسب ما افادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي طرابلس، قطع مواطنون حركة السير في طرق مختلفة، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وتردي أوضاعهم المعيشية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما شهدت صيدا، قطع سائقي سيارات الطريق عند ساحة النجمة، وطرق رئيسية أخرى، لذات الهدف.

وشرقا، قطع شبان غاضبون طرقا في مدينة بعلبك، عبر إشعال الإطارات، وذلك للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات.

والأربعاء، أعلنت وزارة الطاقة رفع سعر البنزين بنحو 25 % عن أسعار الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الصفيحة (20 لترا) 302 ألفا و700 ليرة لبنانية وهو ما يعادل 199.8 دولارا، بعدما كانت تبلغ 242 ألفا و800 ليرة.

أما سعر صفيحة المازوت، فوصل إلى 270 ألفا و700 ليرة لبنانيةن وهو ما يعادل 178.7 دولارا، بعدما كانت تبلغ الأسبوع الماضي 235 ألفا و200 ليرة أي بزيادة 15 بالمئة.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.