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الاتحاد الأوروبيّ يدعو إسرائيل مجددا للتراجع عن التوسع الاستيطانيّ

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 16:43

الاتحاد الأوروبيّ يدعو إسرائيل مجددا للتراجع عن التوسع الاستيطانيّ
مستوطنو قرب القدس المحتلة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، مجددا اليوم الجمعة، إلى التراجع عن خططها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وفق بيان أصدره بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد للشؤون الخارجية، ونُشر على موقعه الرسمي.

وقال البيان: "نجدد دعوتنا لحكومة إسرائيل للتراجع عن هذه الخطوات (الاستيطانية)، التي تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر، وكذلك لوقف بناء المستوطنات".

وحث الاتحاد إسرائيل على "التركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره في دعم خطوات (تحقيق) السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار البيان أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين".

وأكد الاتحاد الأوروبي "معارضته بشدة لتوسيع بناء المستوطنات"، مشيرا إلى أنه "لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك بالقدس".

والأربعاء الماضي، صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة.

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#الاتحاد الأوروبي
#الاستيطان
#الضفة الغربية المحتلة
#إسرائيل
#الاحتلال الإسرائيلي

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