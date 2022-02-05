قال مسؤول مغربي، اليوم السبت، إن "صخرة صغيرة تسببت في تأخير" عملية الوصول إلى الطفل ريان (5 سنوات) العالق منذ أكثر من 90 ساعة في بئر عميقة لا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، شماليّ المغرب، مؤكدا أن " أقل من 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الطفل".

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جاء ذلك بحسب ما أوضح مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة إنقاذ الطفل ريان، عبد الهادي التمراني، في تصريح صحافي صدر عنه ظهر اليوم. وقال إن "صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى ريان 3 ساعات".

وأوضح أن "هذه الصخرة تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة، حيث لا يمكن الحفر بقوة حتى لا ينهار البئر". وأضاف أن "الأمل في الحياة يظل قائما، ونرجو من الله أن تحمل الساعات القليلة بشرى".

وفي وقت سابق السبت، قال التمراني إنّ من الصعب الجزم بالمدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الطفل ريان، وأضاف أنه "كلنا أمل أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير بشأن الطفل ريان"، مشيرًا إلى أن "لا جديد بخصوص الحالة الصحية للطفل".

وكانت اللجنة المشرفة على عملية الإنقاذ، قد أوضحت، أمس، الجمعة، أن ريان "لا يزال على قيد الحياة".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المسعفين يقتربون من مكان تواجد الطفل ريان وتفصلهم عنه "أقل من مترين ونصف المتر".

الطفل المغربي #ريان داخل مأسره في البئر منذ أكثر من 70 ساعة

لآخر تفاصيل عمليات الإنقاذ: https://t.co/3fesORbZOI pic.twitter.com/w6Cf5Xvee3 — موقع عرب 48 (@arab48website) February 4, 2022

وأضاف التمراني أن "المرحلة الثانية من الحفر تتقدم ونسابق الزمن، وأملنا كبير في أن تحمل الساعات القادمة البشرى"، موضحا أنه "إلى حد الآن الأمور تسير بشكل إيجابي ونتمنى صادقين أن لا يتعرض فريق الإنقاذ لأي أذى".

(أ ب)

وأشار إلى أن عملية الحفر جد معقدة، وتحتاج إلى حذر شديد للحفاظ على حياة فرق الإنقاذ، ولم يشر المسؤول المغربي إلى المسافة الباقية للمنقذين للوصول إلى الطفل ريان.

بدوره، قال وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، صباح اليوم، السبت، إن سلطات بلاده "سخرت كل الإمكانيات" لإنجاح عملية إنقاذ الطفل "ريان".

وقال بركة: "في هذه اللحظات نترقب فيها كمغاربة بكل أمل وثقة من أجل أن يعود بطلنا ريان حيا يرزق إلى حضن عائلته، وأن تتمكن فرق التدخل من إنقاذه في أقرب وقت ممكن".

وأردف: "السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات من أجل إنجاح عملية إنقاذه، التي تعد من بين أعقد عمليات الإنقاذ المماثلة بسبب هشاشة التربة، وانجرافها المتكرر نتيجة عمليات الحفر الجارية".

وكانت عملية الإنقاذ، دخلت منذ أمس الجمعة، مرحلة حاسمة، بعد أن استعانت السلطات المغربية بمختصين من أجل حفر منفذ أفقي نحو الطفل العالق داخل البئر، وهي العملية التي تعتبر أهم مرحلة من مراحل الحفر وأخطرها.

وعلق ريان منذ ظهر الثلاثاء الماضي، داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، في القرية الزراعية إغران التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

(أ ب)

وأكدت المصادر أن عملية الإنقاذ مستمرة لا تزال ليل نهار، حيث قامت فرق الإنقاذ، فجر السبت، بنقل صهريج حديدي كبير إلى مكان الحفر المباشر.

ويشكل الصهريج الحديدي الذي يبلغ قطره مترا ونصف، إلى جانب أنابيب إسمنتية كبيرة وسيلة لحماية طواقم الإنقاذ التي شرعت منذ ساعات بالحفر اليدوي، من أي انهيار صخري محتمل.

وبعد غروب الجمعة، بدأ مختصون محليون بالحفر اليدوي لمنفذ أفقي نحو الطفل العالق، عقب إنهاء الجرافات حفر منحدر بعمق 32 مترا، بموازاة البئر.

(الأناضول)

والجمعة، وصلت معدات تابعة لفرق الحماية المدنية، لاستخدامها في إخراج الطفل ريان حال الوصول إليه.

ووفق خبراء مختصين، فإن "العملية تتعلق بمرحلة تثبيت أنابيب لضمان عدم وقوع أي انجراف"، ومن المنتظر أن تؤمن هذه الأنابيب عملية دخول رجال الدفاع المدني لإنقاذ ريان.