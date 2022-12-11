الأردن: إضراب النقل البريّ يدخل يومه السابع

دخل قطاع النقل البري في الأردن، اليوم الأحد، يومه السابع من الإضراب عن العمل للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.

ويتواصل الإضراب الذي بدأ الإثنين الماضي، دون وجود مؤشرات تلوح في الأفق على اقتراب الحل، وسط تأكيد رسمي بإجراء محاولات للوصول إلى تفاهمات.

وشمل الإضراب الذي بدأ بقطاع الشاحنات، لاحقا وسائل نقل أخرى في محافظات البلاد المختلفة، من بينها "صهاريج المياه وحافلات النقل وسيارات الأجرة وغيرها".

ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).

وذكرت المتحدثة باسم الهيئة، عبلة وشاح، أن المطالب "تتمثل في خفض أسعار المحروقات، ونحاول الوصول إلى تفاهمات للحفاظ على هذا القطاع وديمومته".

من جهته، قال الباحث الاقتصادي، والمتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن "مطالب السائقين المُضربين محقّة، حيث عانى قطاع النقل بشكل كبير في الفترة الماضية دون سماع أصوات مناداتهم".

وأضاف: "الآن العائدات المالية للسائقين لا تتناسب مع معدلات التضخم وأسعار الديزل المرتفعة"، مشيرا إلى أن "تهميش المطالب لفترة طويلة تسبب بتراكمها".

وختم الشوبكي، قائلا إن "الحكومة أخطأت باعتمادها على الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية"، موضحا أن قيمتها "37 قرشا (52 سنتا) على لتر بنزين 90، و 57.5 قرشا لبنزين 95، و16.5 قرشا للديزل والكاز".

وفي سياق متصل، ذكر مدير شركة إدارة وتشغيل الموانئ، عبد المجيد القرالة، أن "حركة المناولة من السفن إلى أرضية الميناء ومرافقه مستمرة وتستوعب جميع أنواع البضائع القادمة إلى الميناء"، في العقبة جنوب البلاد.

وتابع: "أما حركة النقل من الميناء إلى خارجه، خفيفة وجزئية بسبب الإضراب، إذ تعدّ الشاحنات حلقة النقل الأساسية والإضراب بطبيعة الحال سيؤثر على ذلك".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).

كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلسا، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلسا (1.29 دولارا) للتر الواحد، بدلا من 910 فلسات (1.28 دولارا)، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلسا (1.64 دولارا) بدلا من 1155 (1.62 دولارا).

ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و 36 بالمئة، باستثناء اسطوانات الغاز المنزلي، والتي حافظت على سعرها عند 7 دنانير (9.85 دولار أميركي).

ومشتقات الوقود بالمملكة، والمتعارف عليها ضمن التسمية المحلية، هي بنزين 90، وبنزين 95، وديزل، وكاز، إضافة إلى أسطوانات الغاز المنزلي.