الجزائر والصين توقعان 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

الاتفاقيات والمذكرات تشمل قطاعات كالنقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، والتعاون الفلاحي والاتصالات، فضلا عن الرياضة والاستثمار والتعاون التجاري.

الرئيسان الصيني والجزائري (أ ب)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، توجت بتوقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، في ثاني أيام زيارته إلى بكين.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن تبون قوله إن "زيارتي إلى الصين تأتي بعد توقيع بلدينا على اتفاقيات هامة تؤطر علاقاتنا التاريخية".

كما أعرب عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمتي "بريكس" و"شنغهاي".

من جانبه، أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على "مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر".

وبدأ الرئيس الجزائري الإثنين زيارة إلى الصين تستمر 5 أيام، هي الأولى منذ توليه منصبه في 2019.

ووفق التلفزيون الجزائري، وقع تبون ونظيره جينبينغ 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وأوضح أن الاتفاقيات والمذكرات تشمل قطاعات كالنقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، والتعاون الفلاحي والاتصالات، فضلا عن الرياضة والاستثمار والتعاون التجاري.

كما شملت مجالات الداخلية والتهيئة العمرانية والبحث العلمي والقضاء والتنمية الاجتماعية والطاقات المتجددة والهيدروجين، وقطاعات أخرى.

وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن بكين تتطلع للعمل مع الجزائر وتوسيع حجم التعاون الثنائي ومستوى الصداقة، مشيرا إلى أن زيارة تبون ستكون "فرصة لتعميق الثقة المتبادلة".

ورفعت الصين والجزائر علاقاتهما إلى شراكة إستراتيجية شاملة عام 2014، لتصبح أول دولة عربية تخوض هذا النهج.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية السنوية بين الصين والجزائر حوالي 7 مليارات دولار.

وفي نهاية عام 2022 أعلنت الجزائر توقيع خطة تعاون إستراتيجي مع الصين تمتد إلى عام 2026، وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية.