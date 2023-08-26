معتقلان روسيان بلبنان.. "أقرّ بتجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية"

"الموقوف زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجوّل في بعض أحياء الضاحية الجنوبية. وعند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام إلى تتبّع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه"..

اعتقلت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس الجمعة، مواطنا روسيا وزوجته أثناء محاولتهما الخروج من لبنان عبر مطار بيروت الدولي.

وجرى الاعتقال إثر تعاون بين أجهزة أمن الدولة وتلك التابعة لحزب الله، بعدما ظهرت معطيات تشير إلى حركة اشتبه بها في الضاحية الجنوبية من لبنان، وفقا لصحيفة "الأخبار".

وأشارت تقارير صحافية لبنانية إن "الموقوف زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجوّل في بعض أحياء الضاحية الجنوبية. وعند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام إلى تتبّع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه".

وأوضحت التقارير بأن "المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لحزب الله، وطلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن. وأقرّ أيضا بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه".