نصرة لغزة: 52 مدينة مغربية تشهد 81 مظاهرة شعبية

طالبت المظاهرات بـ"إسقاط اتفاقيات التطبيع وإنهاء العلاقات مع إسرائيل، وهو المطلب الأبرز في جميع مظاهرات جمعة الغضب في المغرب"، على حد تعبير البيان.

شارك الشعب المغربي في تظاهرات في 52 مدينة، دعمًا لفلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف والمتواصل منذ ثمانية أيام بلا توقف أوقع آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.

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وبحسب تقرير لـ "الأناضول"، فإن التظاهرات الاحتجاجية جاءت استجابة لنداء "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، للتضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وكانت"الهيئة" قد أكدت في بيان أصدرته السبت، أن "الشعب المغربي خرج بكل فئاته وشرائحه، الجمعة، في 81 تظاهرة احتجاجية بـ52 مدينة، استجابةً ونصرةً لـ "طوفان الأقصى"، ورفضًا للمجازر الوحشية المرتكبة في حق الأبرياء الفلسطينيين".

ورفع المتظاهرون، بحسب البيان، "شعارات تشيد بإنجازات المقاومة، وتندد بانتهاكات الاحتلال واستهدافه للمدنيين والأطفال في عدوانه على قطاع غزة".

كما وطالبت المظاهرات بـ"إسقاط اتفاقيات التطبيع وإنهاء العلاقات مع إسرائيل، وهو المطلب الأبرز في جميع مظاهرات جمعة الغضب في المغرب"، على حد تعبير البيان.

يُذكر أنه منذ 2020، وقعت إسرائيل اتفاقات تطبيع مع كل من السودان والمغرب والإمارات والبحرين، لتنضم هذه الدول العربية الأربع إلى كل من مصر والأردن، اللتين تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل، وترتبطان معها باتفاقيتي سلام منذ 1979 و 1994.