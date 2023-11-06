ملك الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية طارئة لغزة جوا

كتب الملك على منصة إكس: "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب".

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا فجر اليوم الإثنين، في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.

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وكتب الملك على منصة إكس: "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد دعا خلال لقائه يوم السبت عددا من وزراء الخارجية العرب الذين شاركوا في اجتماع عمان – غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، إلى "مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة".

وشدد العاهل الأردني على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.

وأكد الملك على إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، مجددا التحذير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

كما أكد على إدانة الأردن للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية".

ودعا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، وخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضح العاهل الأردني "أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأعرب ملك الأردن عن رفض بلاده التام "لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة"، مشيرا إلى موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.