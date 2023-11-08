الشيخ: نرفض استلام المقاصّة من إسرائيل "منقوصة"

الشيخ: أن "القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل، ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة".

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب "المقاصة" منقوصة، بعد "قرصنة" الاحتلال الإسرائيلي لمئات الملايين من الشواقل.

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وأضاف الشيخ، في منشور على منصة "إكس: أن "القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل، ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش "وقّع قرار تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بعد خصم مخصصات قطاع غزة".

وقال الشيخ: "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".

ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لصرف رواتب الموظفين العموميين، والمتقاعدين، البالغ عددهم 140 ألفا و53 ألفا على التوالي، إضافة إلى موازنات الوزارات المختلفة.

تأتي هذه التطورات، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 33 يوما، شن حرب مدمرة على غزة، استشهدف فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وأصيب 26 ألفا و 475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية.