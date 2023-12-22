السيسي وماكرون يبحثان الحرب على غزة وجهود إنفاذ حل الدولتين

شدد الرئيسان على "أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة، حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي".

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، ضرورة العمل دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس الفرنسي، وفق بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، وقال البيان إن الرئيسين المصري والفرنسي "أكدا ضرورة العمل الجاد دوليا، لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين".

وجرى خلال الاتصال، وفق البيان، بحث "الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية السيسي، بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق".

وشدد الرئيسان على "أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة، حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.