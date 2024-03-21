بلينكن خلال لقائه نظيره المصري: "العملية في رفح ليست ضرورية وستكون خطأ"

أوضح شكري أنه شدد خلال مباحثاته مع بلينكن على ضرورة "تكثيف المساعدات في ظل وضع غير مسبوق" في قطاع غزة.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري خلال لقائهما الخميس في القاهرة، عن رفضهما لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

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وقال بلينكن إن "قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية كبيرة في رفح سيكون خطأ".

وأضاف أن العملية البرية لاجتياح رفح التي تهدد بها إسرائيل "ليست ضرورية"، مشيرا إلى أن "هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس".

ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، "رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح"، وقال "ليس هناك مجال لاستمرار الحرب".

وأوضح أنه شدد خلال مباحثاته مع بلينكن على ضرورة "تكثيف المساعدات في ظل وضع غير مسبوق" في قطاع غزة.

كما تناولا، بحسب ما أفاد شكري، "مواجهة الحالة الحالية من استمرار الحرب وحالة التجويع التي تتم في ظل معاناة إنسانية" في رفح.

وتلوّح إسرائيل منذ أسابيع بشن عملية برية في مدينة رفح المتاخمة للحدود الشرقية المصرية، والتي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني جراء المعارك والدمار في مناطق غزة الأخرى.

وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة "حماس" يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن أسرى ومحتجزين إسرائيليين لديها، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.