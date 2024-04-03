كلمات حسن نصر الله وإسماعيل هنيّة والرئيس الإيراني بفعالية إحياء يوم القدس العالميّ

ذكر هنية أن "المقاومة قالت نحن أمة لا نسكت على ضيم ولا نقبل أن يستفرد العدو بغزة"، مشيرا إلى أن "يوم القدس هذا العام، : يمرّ في ظل معركة طوفان الأقصى العظيمة"، مشددا على أن "العالم يشاهد اليوم جرائم الاحتلال

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها في فعالية إحياء يوم القدس العالميّ، تمسّك الحركة بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وذكر هنية أن "المقاومة قالت نحن أمة لا نسكت على ضيم ولا نقبل أن يستفرد العدو بغزة"، مشيرا إلى أن "يوم القدس هذا العام، : يمرّ في ظل معركة طوفان الأقصى العظيمة"، مشددا على أن "العالم يشاهد اليوم جرائم الاحتلال في غزة والضفة والقدس".

وقال هنية إن "غزة تقدم اليوم صفحة مجيدة من صفحات الأمة بمقاومتها التي لا تستكين"، وعَدّ أنه "في هذه المعركة، سقطت كل الأوهام التي صنعها العدو لنفسه ولجيشه".

وشدّد على أنه "لولا الغطاء والمشاركة الأميركية المباشران، لما أمعن الاحتلال في القتل والعدوان".

ورأى هنية أن "هذه المعركة وحدت صفوف أبناء الأمة، من خلال وحدة ساحات المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق". وقال إن "طوفان الأقصى أحيا فلسطين في قلوب ملايين الأحرار حول العالم".

وندّد "بالجريمة النكراء التي ارتكبها العدو على أرض سورية مؤخرا"، في إشارة إلى مقتل 13 شخصا بينهم 7 عناصر بالحرس الثوري الإيرانيّ، منهم قياديان.

هنية خلال كلمته

وأثنى "على جهود جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال"، مضيفا أن "ما قامت به جنوب إفريقيا لبدء محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم في غزة وتحقيق العدالة، هو دور رائد".

وذكر أنه "لا يزال الاحتلال الصهيوني يراوغ ويتعنت في المفاوضات، ولا يستجيب لمطالبنا العادلة لوقف الحرب".

وشدّد حماي بالقولك "متمسكون بمطالبنا المتمثلة في الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب من غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات وإبرام صفقة أسرى".

نصر الله: هزّات لن تُفلح إسرائيل بترميم آثارها

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نصر الله، إن "الحرب قائمة منذ 6 أشهر والعدو لا يستجيب لأي دعوة دولية أو قانون دولي"، مضيفا: "نحن بحاجة للصمود ومواصلة العمل في قطاع غزة وباقي الجبهات مع توفير الدعم اللازم".

وذكر أن "طوفان الأقصى حقق نتائج عظيمة، لكن بعض المنابر تعمل على تزييف الحقائق"، مضيفا أنه "وضع الكيان الصهيوني على حافة النهاية والزوال وإن طال الوقت".

وأضاف: "لن تتمكن حكومة العدو ولا الأحزاب السياسية هناك من ترميم آثار هذه الهزات التي تعرض لها الكيان".

وقال نصر الله: "علينا جميعا العمل للخروج من هذه المعركة منتصرين ونبني خططنا على نتائج طوفان الأقصى".

وثمّن "إنجازات المقاومة في غزة وصمودها في وجه أقوى جيوش المنطقة"، مشيرا إلى أن "جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق تتحمل الضغوط وتواصل العمل ولا تخلي الساحة".

وأضاف نصر الله أن "ما يجري في فلسطين والمنطقة وفي العالم هو طوفان أحرار".

الرئيس الإيراني: هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمرّ دون رد

وذكر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أن "يوم القدس العالمي يوحي بقرب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الصابر"، مضيفا أنه "أصبح واضحا للجميع أن الكيان الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت".

وأضاف أن "ما يحدث اليوم في غزة هو أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي من القوانين الإنسانية".

الرئيس الإيرانيّ

وقال لرئيس الإيراني إن "الهجمات القاسية للعدو لم ترعب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وتابع: "نجدد دعمنا للمقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم في وجه العدو الصهيوني".