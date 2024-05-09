غارات إسرائيلية على مواقع في ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري سوري قوله إن "الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها.

شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مواقع في ريف دمشق مما أسفر عن بعض الأضرار المادية، فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية التابعة للنظام واعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري سوري قوله إن "الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية".

وسبق ذلك أن أسقطت مضادات أرضية إسرائيلية طائرة مسيرة إيرانية بالقرب من مدينة نوى غربي درعا، يرجح أنها انطلقت من خارج سورية وكانت في طريقها نحو الجولان السوري المحتل.

وأشار المرصد السوري، إلى أن عنصر من قوات النظام قتل هذا الأسبوع نتيجة إصابته بقصف إسرائيلي على مواقع بريف درعا، حيث استهدفت مواقع في محيط تل الجابية وتل الجموع وتل عشترا في ريف درعا الغربي، ردا على إطلاق مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني قذائف من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الحالي، 37 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 25 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 74 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 130 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 53 آخرين منهم بجراح متفاوتة.