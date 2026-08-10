أخبار إسرائيل

كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

10/08/2026
معطيات إسرائيلية: ارتفاع اعتداءات المستوطنين بنسبة 63% في الضفة

معطيات إسرائيلية: ارتفاع اعتداءات المستوطنين بنسبة 63% في الضفة

10/08/2026
الاحتلال يبعد مستوطنا إرهابيا بشكل جزئي عن الضفة الغربية

الاحتلال يبعد مستوطنا إرهابيا بشكل جزئي عن الضفة الغربية

10/08/2026
جهات في "مجلس السلام" تدّعي: إسرائيل تنفذ الخطة رغم رفض نتنياهو العلني

جهات في "مجلس السلام" تدّعي: إسرائيل تنفذ الخطة رغم رفض نتنياهو العلني

10/08/2026
تسريب عن "خداع تطبيعي": التسويات بوصفها "فخًا لإسرائيل"

تسريب عن "خداع تطبيعي": التسويات بوصفها "فخًا لإسرائيل"

10/08/2026
مداولات حول الإطاحة بعضوي كنيست حريديين بسبب عدم سن قانون الإعفاء من التجنيد

مداولات حول الإطاحة بعضوي كنيست حريديين بسبب عدم سن قانون الإعفاء من التجنيد

10/08/2026
خلافات بين إسرائيل وواشنطن بشأن خطة النقاط الـ15 لغزة

خلافات بين إسرائيل وواشنطن بشأن خطة النقاط الـ15 لغزة

10/08/2026
ملادينوف يتماثل مع إسرائيل: لا انسحاب من دون نزع سلاع غزة وبوسعها "الرد على أي تهديد"

ملادينوف يتماثل مع إسرائيل: لا انسحاب من دون نزع سلاع غزة وبوسعها "الرد على أي تهديد"

10/08/2026
استطلاع: 8 مقاعد لقائمة مشتركة ثلاثية... نحو خُمس الإسرائيليين فكّروا بالهجرة من البلاد

استطلاع: 8 مقاعد لقائمة مشتركة ثلاثية... نحو خُمس الإسرائيليين فكّروا بالهجرة من البلاد

09/08/2026
ترامب: نهدّئ الأوضاع إزاء إيران ونتفاوض معها بشكل جزئي

ترامب: نهدّئ الأوضاع إزاء إيران ونتفاوض معها بشكل جزئي

09/08/2026
تحليل: اتفاق مكة ليس "ناتو إسلاميا" وعلى إسرائيل أن تجد مكانها بين دول لا تنتظرها

تحليل: اتفاق مكة ليس "ناتو إسلاميا" وعلى إسرائيل أن تجد مكانها بين دول لا تنتظرها

09/08/2026
إسرائيل تعمّق احتلالها جنوب سورية: 9 مواقع عسكرية ومنظومة خنادق على طول الجولان

إسرائيل تعمّق احتلالها جنوب سورية: 9 مواقع عسكرية ومنظومة خنادق على طول الجولان

09/08/2026
نتنياهو يرفض خريطة "مجلس السلام": لا انسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس

نتنياهو يرفض خريطة "مجلس السلام": لا انسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس

09/08/2026
نتنياهو يسعى لرفع زيادة ميزانية الأمن من 350 إلى 400 مليار شيكل

نتنياهو يسعى لرفع زيادة ميزانية الأمن من 350 إلى 400 مليار شيكل

09/08/2026
إسرائيل تحول مليار شيكل لمشتريات أمنية "عاجلة وسرية"

إسرائيل تحول مليار شيكل لمشتريات أمنية "عاجلة وسرية"

09/08/2026
كاتس يتبنى حملة تحريض على طاقم عربي في "رمبام" ويأمر بتحقيق

كاتس يتبنى حملة تحريض على طاقم عربي في "رمبام" ويأمر بتحقيق

09/08/2026
تحليلات: إسرائيل لا تنسحب من مناطق محتلة للتغطية على عجز تحقيق "الانتصار المطلق"

تحليلات: إسرائيل لا تنسحب من مناطق محتلة للتغطية على عجز تحقيق "الانتصار المطلق"

10/08/2026
إسرائيل تحذر مواطنيها في اليونان وملاحقة جندي في فيتنام

إسرائيل تحذر مواطنيها في اليونان وملاحقة جندي في فيتنام

09/08/2026
"غليان" في الموساد وتحذيرات من تسييس الشاباك على وقع الانتخابات الإسرائيلية

"غليان" في الموساد وتحذيرات من تسييس الشاباك على وقع الانتخابات الإسرائيلية

09/08/2026
تقرير: إسرائيل تبدأ أعمال بنية تحتية لإقامة "مدينة جديدة" في رفح

تقرير: إسرائيل تبدأ أعمال بنية تحتية لإقامة "مدينة جديدة" في رفح

09/08/2026
تراجع في العمالة ودفع الضرائب: الهجرة من إسرائيل تتحول إلى عبء اقتصادي

تراجع في العمالة ودفع الضرائب: الهجرة من إسرائيل تتحول إلى عبء اقتصادي

09/08/2026
شهادات جنود تكشف تغوّل إرهاب المستوطنين وتواطؤ جيش الاحتلال في الضفة

شهادات جنود تكشف تغوّل إرهاب المستوطنين وتواطؤ جيش الاحتلال في الضفة

09/08/2026
الجيش الإسرائيلي يبحث انسحابا محدودا من غزة لصالح قوة دولية وسط تشكيك أمني بفاعليتها

الجيش الإسرائيلي يبحث انسحابا محدودا من غزة لصالح قوة دولية وسط تشكيك أمني بفاعليتها

08/08/2026
قائد "سنتكوم" يجري في إسرائيل محادثات بشأن إيران وغزة

قائد "سنتكوم" يجري في إسرائيل محادثات بشأن إيران وغزة

08/08/2026