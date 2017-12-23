نتنياهو: راضون عن عدد الدول التي لم تصوت بالإيجاب

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يشعر بالرضا من عدد الدول "الكبير" التي لم تصوت بالإيجاب على القرار الذي