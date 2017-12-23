مظاهرتان في تل أبيب وأخرى بالقدس بمشاركة آلاف تحت شعارات تحتج على "الفساد الحكومي" و"المماطلة" في التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشبهة
2017-12-23
قال موقع "واللا" إن خطوة الدانمارك جاءت بعض ضغوط مارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وخطاب أرسله الوزير، جلعاد أردان، إلى وزارة الخارجية الدنماركية على
"توصيات الشرطة ليست مهمة، وإنما ما سيقرره المستشار القضائي"، مكررا بذلك تصريحات نتنياهو، الأربعاء الماضي، والتي قال فيها إن 60% من توصيات الشرطة مصيرها أن تُرمى إلى سلة
ادعى منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يوآف مردخاي، أن التحقيقات في ظروف اسستشهاد إبراهيم
هرنانديز زار إسرائيل عدة مرات، وفي إحداها قال لنتنياهو إنه جاء للتأكيد على حقيقة أن "هندوراس صديقة لإسرائيل"، كما درس
يعتبر مُعتقل المسكوبية في القدس من أسوأ مراكز التوقيف والتحقيق، ويطلق عليه بعض المعتقلين الذين دخلوه اسم "معتقل الموت"، وللأطفال المقدسيّين،
2017-12-22
سوف يقدم الاخطار مباشرة بعد عيد الميلاد، يوم الإثنين المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام 2018 وذلك
تشهد البلدة القديمة في القدس منذ صباح اليوم مواجهات متفرقة اندلعت اثر قيام عناصر شرطة الاحتلال بقمع تجمع في باب
عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، مبعوثا شخصيًا للشؤون السياسية، في المنصب الذي
وزعم الشاباك أن خالد أبو جودة متضامن مع "منظمات إرهابية ويحمل آراء متطرفة"، وأن المعتقل الآخر، زاهي أبو جودة، يعتبر
الحوار بين السلطات الحكومية أمر ضروري في دولة ديمقراطية حتى لو كانت هناك توترات، بشريطة الحفاظ على احترام وكرامة الطرف
وبغض النظر عن مدى دقة المعلومات التي يسوقها يميني، فإن الحديث عن شاب فقد ساقيه ويتحرك على كرسي عجلات وتم
توجه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة إلى عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، وطلب منهم
تلقى وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، مبلغ 200 ألف شيكل في حسابه المصرفي الشخصي من رجل الأعمال إيلان شرعبي، دون
مصدر في الشرطة: "ما لم يستجد طارئ، ستقوم الشرطة برفع توصياتها النهائية إلى المدعي العام في غضون ثلاثة أسابيع ..
2017-12-21
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يشعر بالرضا من عدد الدول "الكبير" التي لم تصوت بالإيجاب على القرار الذي
بحسب القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إسرائيل تأمل بعدم تأييد 50 دولة لمشروع قرار ضد إعلان ترامب بخصوص القدس في
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "القدس عاصمة لإسرائيل سواء اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقرار الجديد للرئيس الأميركي،
صحيفة: "هنالك ديون مدرجة لدى دائرة الإجراءات والحجز تقدر بنحو 500 مليون شيكل، علما أن التقديرات تشير لوجود 2.5 مليار
تجري نقابة المحامين في البلاد مفاوضات متقدمة مع وزارة القضاء بغية تقديم توصيات إلى اللجنة لاختيار القضاة لجهاز المحاكم الإسرائيلية،
أجرى غرينبلات يرافقه السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، محادثات مع نتنياهو، في وقت تواصل إدارة ترامب جهودها من
بحسب تقديرات إسرائيلية، فمن المتوقع أن تصوت هنغاريا ضد القرار أو تمتنع عن التصويت، إلى جانب جمهورية التشيك. كما تتوقع