أخبار إسرائيل

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يعالون بتظاهرة اليمين: الفساد الحكومي أخطر من القنبلة الإيرانية
يعالون بتظاهرة اليمين: الفساد الحكومي أخطر من القنبلة الإيرانية

مظاهرتان في تل أبيب وأخرى بالقدس بمشاركة آلاف تحت شعارات تحتج على "الفساد الحكومي" و"المماطلة" في التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشبهة

2017-12-23
الدنمارك توقف دعمها المالي للفلسطينيين بضغط من الاحتلال
الدنمارك توقف دعمها المالي للفلسطينيين بضغط من الاحتلال

قال موقع "واللا" إن خطوة الدانمارك جاءت بعض ضغوط مارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وخطاب أرسله الوزير، جلعاد أردان، إلى وزارة الخارجية الدنماركية على

2017-12-23
أمسالم: رئيس حكومة متهم بالفساد لا يمكنه البقاء بمنصبه
أمسالم: رئيس حكومة متهم بالفساد لا يمكنه البقاء بمنصبه

"توصيات الشرطة ليست مهمة، وإنما ما سيقرره المستشار القضائي"، مكررا بذلك تصريحات نتنياهو، الأربعاء الماضي، والتي قال فيها إن 60% من توصيات الشرطة مصيرها أن تُرمى إلى سلة

2017-12-23
الاحتلال ينفي مجددا مسؤوليته عن استشهاد أبو ثريا

الاحتلال ينفي مجددا مسؤوليته عن استشهاد أبو ثريا

2017-12-23
"تقديرا" لهندوراس: واشنطن تعترف بصديق إسرائيل وتلميذها رئيسا

"تقديرا" لهندوراس: واشنطن تعترف بصديق إسرائيل وتلميذها رئيسا

2017-12-23
إصابات بحريق في المسكوبية بالقدس المحتلة

إصابات بحريق في المسكوبية بالقدس المحتلة

2017-12-22
إسرائيل أعلنت انسحابها من اليونيسكو

إسرائيل أعلنت انسحابها من اليونيسكو

2017-12-22
الاحتلال يعتقل 4 أتراك بالقدس المحتلة ويعتدي عليهم

الاحتلال يعتقل 4 أتراك بالقدس المحتلة ويعتدي عليهم

2017-12-22
نتنياهو: دول إضافية تدرس نقل سفاراتها إلى القدس

نتنياهو: دول إضافية تدرس نقل سفاراتها إلى القدس

2017-12-22
نتنياهو يعيّن بن شبات خلفًا لمولخو

نتنياهو يعيّن بن شبات خلفًا لمولخو

2017-12-22
الشاباك يدعي: "عملية الطعن في عراد محاولة لخطف سلاح الجندي"

الشاباك يدعي: "عملية الطعن في عراد محاولة لخطف سلاح الجندي"

2017-12-22
حيوت: "تصريحات أعضاء كنيست ضد القضاة مشينة"

حيوت: "تصريحات أعضاء كنيست ضد القضاة مشينة"

2017-12-22
استهداف أبو ثريا بين النفي والتبرير

استهداف أبو ثريا بين النفي والتبرير

2017-12-22
مكتب نتنياهو يضغط على أعضاء كنيست كي لا يتظاهروا ضد الفساد

مكتب نتنياهو يضغط على أعضاء كنيست كي لا يتظاهروا ضد الفساد

2017-12-22
درعي حصل على 200 ألف شيكل من أحد رجال الأعمال

درعي حصل على 200 ألف شيكل من أحد رجال الأعمال

2017-12-22
الفساد: التحقيق مع نتنياهو انتهى..توصيات الشرطة قريبا

الفساد: التحقيق مع نتنياهو انتهى..توصيات الشرطة قريبا

2017-12-21
نتنياهو: راضون عن عدد الدول التي لم تصوت بالإيجاب

نتنياهو: راضون عن عدد الدول التي لم تصوت بالإيجاب

2017-12-21
تقرير: الاتحاد الأوروبي ضد إعلان ترامب باستثناء التشيك وهنغاريا

تقرير: الاتحاد الأوروبي ضد إعلان ترامب باستثناء التشيك وهنغاريا

2017-12-21
نتنياهو: الأمم المتحدة "بيت الأكاذيب"

نتنياهو: الأمم المتحدة "بيت الأكاذيب"

2017-12-21
الاحتلال سيمنع فلسطينيين مدينين ماليا دخول البلاد

الاحتلال سيمنع فلسطينيين مدينين ماليا دخول البلاد

2017-12-21
توصيات بتعيين كبوب قاضيا بالمحكمة العليا

توصيات بتعيين كبوب قاضيا بالمحكمة العليا

2017-12-21
مبعوث ترامب يلتقي نتنياهو على وقع احتجاجات الفلسطينيين

مبعوث ترامب يلتقي نتنياهو على وقع احتجاجات الفلسطينيين

2017-12-21
جهود إسرائيلية أميركية لعرقلة التصويت ضد قرار ترامب بشأن القدس

جهود إسرائيلية أميركية لعرقلة التصويت ضد قرار ترامب بشأن القدس

2017-12-21

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