  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الليكود يدعو لإحلال سيادة الاحتلال على الضفة الغربية

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 18:58

الليكود يدعو لإحلال سيادة الاحتلال على الضفة الغربية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

يعقد مركز حزب "الليكود"، يوم الأحد القادم، مؤتمرا للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى إحلال سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار.

يشار إلى أن الحديث عن مؤتمر هو الأول من نوعه بعد "خطة فك الارتباط"، وذلك في أعقاب جمع تواقيع أكثر من 900 عضو في مركز الليكود، للتصويت على مشروع قرار يدعو كل منتخبي الليكود إلى العمل على إحلال سيادة الاحتلال وقوانينه على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي إطار الحملة التي قام بها الليكود تمهيدا للمؤتمر، مطلع الأسبوع القادم، يسخر الحزب مما يتناقله الإعلام الإسرائيلي حول الفساد في قيادة الليكود بهدف إسقاط سلطته. وجاء في الحملة "هم يواصلون الكتابة عن السيجار، ونحن نواصل الكتابة عن التاريخ. يوم الأحد يصنع الليكود تاريخا مرة أخرى، ويصوت على إحلال السيادة الآن على القدس ويهودا والسامرة وغور الأردن (الضفة الغربية)". بحسب الحملة.

كما يجري نشر أشرطة مصورة لكبار وزراء الليكود يدعون فيها أعضاء المركز إلى أن "يكونوا شركاء في اللحظة التاريخية، والمجيء يوم الأحد للمؤتمر للتصويت إلى جانب مشروع القرار".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#الليكود
#الاحتلال
#الضفة الغربية
#القدس
#الأغوار

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

داء الكلب ينتشر شمالي البلاد وعدد الإصابات يصل إلى 70 حالة
داء الكلب ينتشر شمالي البلاد وعدد الإصابات يصل إلى 70 حالة

2017-12-25

الكنيست في سباق لسن قانون منع الشرطة من تقديم توصيات
الكنيست في سباق لسن قانون منع الشرطة من تقديم توصيات

2017-12-25

ملف بيتان: رجل أعمال يدلي بمعلومات عن صفقاته مع بيتان
ملف بيتان: رجل أعمال يدلي بمعلومات عن صفقاته مع بيتان

2017-12-25

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

2017-12-24
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

2017-12-24
بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ

بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ"صفقة القرن" بعد تهديده

2017-12-24
تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

2017-12-24
أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

2017-12-24