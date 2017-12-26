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تعزيز الحماية الأمنية حول أورن حازن

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 17:16

تعزيز الحماية الأمنية حول أورن حازن
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : مجيد القضماني

حظيَّ عضو الكنيست الإسرائيلي، عن حزب الليكود، أورن حازن، بمنحه المزيد من الحماية الأمنية، على إثر اقتحمه، أمس الإثنين، حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجني "ريمون" و "نفحة" بصحراء النقب، وتهجم عليهم وأبنائهم لفظيا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الكنيست، يولي إيدلشطاين، أمر، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الحماية حول حازن، "بأعقاب تهديدات تلقاها من حركة حماس الإرهابية"، على حد قول ووصف المصدر الإسرائيلي.

وعقب حادثة التهجم كتب حازن عبر حسابه في "تويتر": "كما وعدت صعدت دون خوف إلى حافلة ما يسمون العائلات الذي جاؤوا لزيارة حثالاتهم، وفي المواجهة معهم قلت لهم إن مكان الإرهابيين فقط تحت الأرض، وأعدكم أنني سأواصل دعم قانون منع زيارات الأسرى إلا بعد الإفراج عن جنودنا"، على حد زعمه.

 

#شاهد| المسعور حازن يتهجم على عائلات أسرى غزة

Posted by ‎عرب 48‎ on Monday, December 25, 2017

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#أورن حازن
#الحركة الاسيرة
#الصليب الاحمر

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