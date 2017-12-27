40 مليون شيكل للاستيطان بعد اجتماع نتنياهو بالحاخامات

بعد يوم واحد من اجتماع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع حاخامات من الصهيونية الدينية، صادقت الحكومة على تحويل 40 ميلون شيكل للمستوطنات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء أن نتنياهو طلب دعم الحاخامات، في حين احتجوا هم على مسألة البناء في المستوطنات ودمج النساء في الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مستوطنين قولهم إن الزيادة للمستوطنات قد نوقشت مسبقا دون علاقة باجتماع يوم أمس. وأضافوا أن الحديث عن زيادة مقبولة خاصة في نهاية سنوات الميزانية.

وجاء أن المبلغ الذي صادقت عليه الحكومة يشتمل على "منحة أمنية" بقيمة 34.5 مليون شيكل للسلطات المحلية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ينضاف إليها 5.5 مليون شيكل لإقامة مراكز إسعاف أولي.

وبموجب القرار الحكومي فإن وزارة المالية ستعمل على تحويل الميزانية بشكل فوري.

في المقابل، نقل عن وزير في الحكومة قوله إن "القرار بتحويل أموال فجأة إلى الضفة إلى المستوطنات وصل صباح اليوم، بعد لقاء نتنياهو مع الحاخامات، دون أن يتضح بالضبط إلى أين ستتجه الأموال".

وبحسبه، فإنه "لا يذكر قرارات مماثلة كهذه، وبالتأكيد ليس عندما لا يكون مفهوما إلى أين ولمن".

وادعى مكتب نتنياهو أنه لا علاقة بين اقتراح القرار وبين اللقاء مع الحاخامات، وأن هذا الموضوع لم يطرح في اللقاء، وأن الحديث عن اقتراح يتم تمريره كل سنة في نهاية سنة الميزانية.

كما ادعى حاخامات شاركوا في اللقاء أنه لا يوجد علاقة بين المبلغ الذي صودق عليه، وبين لقاء يوم أمس.