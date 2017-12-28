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مشروع عربي لعرقلة دخول إسرائيل لمجلس الأمن

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 14:59

مشروع عربي لعرقلة دخول إسرائيل لمجلس الأمن
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة احتجاج للهند لموقفها المناهض لقرار الرئيس الأميركي وتوصيتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، حضرت الجامعة العربية مشروع اقتراح لعرقلة مشاركة إسرائيل في انتخابات مجلس الأمن الدولي، وهي أهم هيئة في المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ويأتي هذا الاحتجاج قبيل الزيارة المرتقبة والتي سيجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند بعد أسبوعين، وذلك ردا للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى البلاد بالصيف الماضي.

نتنياهو يريد شراء تأييد دول لإسرائيل بمليون دولار
سعيا منه لاستقطاب الدول الأفريقية والفقيرة حول الدبلوماسية الإسرائيلية وتجنيدها للدفاع أو التصويت لصالح إسرائيل بالمحافل والهيئات الدولية، بادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لتدشين صندوقا ماليا لتقديم المساعدات المالية للدول التي ستدعم إسرائيل وستعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
 

وقبل الزيارة المتوقعة لنتنياهو إلى نيودلهي، أعربت الخارجية الإسرائيلية عن استيائها من تصويت الهند في الوقت الذي أعدت الجامعة العربية مسودة مشروع لعرقلة مشاركة إسرائيل في انتخابات مجلس الأمن.

وأعربت إسرائيل عن احتجاجها على أن الهند أيدت اقتراحا في الجمعية العامة يدعو إلى الغاء إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق على الخبر.

وسيعرض اقتراح الجامعة العربية على جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مؤتمر يعقد اليوم، وعدا عن الدول الأعضاء، سيبذل جهد للتأثير على البلدان الأخرى حتى لا تؤيد دخول إسرائيل إلى مجلس الأمن.

وتخوض إسرائيل حملة لتكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي يضم 15 دولة من بينها خمس دول، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وهي دول لديها حق النقض "الفيتو" إلى جانب 10 دول بديلة.

ويجرى التصويت على كرسي حول طاولة مجلس الأمن في الجمعية العامة، وهو اقتراع سري يثير إلى حد ما فرص إسرائيل السيئة منذ البداية للحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للسماح بمقعد في المجلس. وستجري انتخابات أعضاء المجلس بعد نصف سنة في حزيران / يونيو 2018.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نتنياهو
#ترامب
#الهند
#مجلس الأمن
#الجامعة العربية

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