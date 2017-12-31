مساء اليوم: الليكود يصوت على إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة

يعقد مركز حزب "الليكود" الذي يتولى زعيمه، بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، مؤتمرا، هو الأول من نوعه بعد "خطة فك الارتباط"، للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته "القناة السابعة" التابعة للمستوطنين، مساء أمس السبت، جاء في نص "الاقتراح" الذي سيُقدم في المؤتمر، أنه "في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، واحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة ".

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