2270 وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

أقر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الخميس، خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آرئيل.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن "مسؤول حكومي"، وصفته بالكبير دون تسميته، أنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "آرئيل"، يعقد "مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية"، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن تُمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكانية إضافية في مستوطنات أخرى إضافية، وكذلك إقرار مخططات لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وستتوزع هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة الـ 225 على النحو التالي: 55 وحدة في "بتسال"، و 9 وحدات في "آرئيل"، و 79 وحدة في "حيننيت"، و 8 وحدات في "بيت آرييه"، و 44 وحدة في "معاليه أدوميم"، و 30 وحدة في "سوسيا".

أما ما يتعلق بالتخطيط اللاحق لبناء 1145 وحدة سكانية استيطانية إضافية، فسيكون توزيعها على الشكل التالي: 27 وحدة في "معون"، و 381 وحدة في "كفار أدوميم"، و 11 وحدة في "اليعزر"، و16 وحدة في "بتساد"، و 120 وحدة في "كرميه تسور"، و 66 وحدة في مستوطنة "افرات"، و 72 وحدة في "تسوفيم"، و 212 وحدة في "أورانيت"، و 196 وحدة سكنية في "غفعات زئيف".