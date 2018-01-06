رومانيا تؤكد لإسرائيل رفض نقل سفارتها للقدس

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم السبت، موقف بلاده الرافض لنقل السفارة الرومانية من تل أبيب للقدس المحتلة، وجاء هذا التأكيد على الموقف بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروماني برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبهذا الموقف، وضعت رومانيا حدا للتكهنات حول احتمال نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن وضع المدينة المقدسة "يجب أن يتقرر عبر اتفاق مباشر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعرض وهانيس موقف بلاده عبر اتصال هاتفي أجراه مع نتنياهو، حسب ما أعلنت الرئاسة الرومانية في بيان.

وجاء في البيان أن نتنياهو شكر خلال الاتصال رومانيا على امتناعها عن التصويت، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الرئيس الروماني أن "وضع القدس يمثل موضوعًا أساسيًا في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين"، ليتبنى بذلك الموقف الرسمي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فلسطينيا، ثمن ممثل رئيس السلطة الفلسطينية للجاليات في أوروبا الدكتور محمد عياش، موقف رومانيا الثابت من أنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مفندة بذلك كل التكهنات والإشاعات حول ذلك.

وقال الدكتور عياش إن "رومانيا من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وأنها تؤمن بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وجدد عياش موقف رومانيا الذي يؤكد على ضرورة أن يتقرر وضع القدس عبر اتفاق مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشاد بدول العالم التي عبرت عن قيمها وأخلاقها وانسجامها مع القانون الدولي، والتي منها رومانيا ولم تخضع للابتزاز والتهديد الأميركي الإسرائيلي بنقل السفارة إلى القدس.