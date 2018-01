"قائمة سوداء" لمنع نشطاء BDS من دخول إسرائيل

وضعت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان (الليكود)، "قائمة سوداء" بأسماء المنظمات والمؤسسات الداعمة لحركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS)، لمنع نشطائها من دخول إسرائيل، وتشكل هذه الخطوة انتهاكًا للاتفاقات والمواثيق الدولية وحقوق الفرد بالتنقل والحركة.

وتأتي هذه القائمة ضمن تصعيد الحرب على حملات المقاطعة التي وجهت لإسرائيل عدة ضربات موجعة حول العالم، واحرجتها على صعيد سياسي ودبلوماسي وسببت لها خسائر مادية كبيرة من خلال عدة حملات.

وانضمت عشرات الشركات التجارية إلى الحملة وأعلنت مقاطعة إسرائيل، كما قامت دول أوروبية باستثناء الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل من الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، وكذلك ألغى عدد من الفنانين عروضهم في إسرائيل، وكانت آخرهم المغنية الأسترالية لورد.

وزعمت الوزارة إن هذه المنظمات "تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم لمقاطعة إسرائيل، من خلال حملات كاذبة ومضللة هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم".

وقال الوزير إردان "تحولنا من الدفاع إلى الهجوم، يجب أن تعلم منظمات المقاطعة أن إسرائيل تعمل ضدهم ولن تسمح لهم للدخول إلى أراضيها المس بالمواطنين الإسرائيليين".

وزعم إردان أن "وضع القائمة هو خطوة أخرى في معركتنا ضد التحريض والكذب الذي تنشره منظمات المقاطعة، لن تسمح أي دولة بالعالم لأناس يريدون المس بالدولة بالدخول إلى أراضيها، وبالتأكيد ليس عندما يكون الهدف إلغاء إسرئيل كدولة يهودية".

وقال وزير الداخلية، أرييه درعي، إنه "بصفتي وزيرًا للداخلية ومسؤولًا عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمس بدولة إسرائيل وأمنها، هؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال القانون للعمل ضد إسرائيل ونشر إشاعات حولها وسأمنع ذلك بكل طريقة ممكنة".

وستنقل وزارة الشؤون الإستراتيجية القائمة السوداء التي أعدتها إلى وزارة الداخلية وسلطة الهجرة والسكان من أجل منع دخولهم إلى إسرائيل.

والمنظمات التي شملتها القائمة هي:

• AFPS مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية

• BDS فرنسا

• BDS إيطاليا

• ECCP

(The European Coordination of Committees and Associations for Palestine)

• FOA أصدقاء المسجد الأقصى

• IPSC ( (Ireland Palestine Solidarity Campaign حملة التضامن الإيرلندية الفلسطينية

• Norgeׂׂ(The Palestine Committee of Norway) Palestinakomitee الهيئة الفلسطينية في النرويج

• PGS- (Palestine Solidarity Association in Sweden) Palestinagrupperna i Sverige مؤسسة التضامن السويدية الفلسطينية

• PSC (Palestine Solidarity Campaign) حملة التضامن مع فلسطين

• War on Want

• BDS Kampagne حملة مقاطعة إسرائيل

• AFSC (American Friends Service Committee) هيئة خدمات الأصدقاء الأميركيين

• AMP (American Muslims for Palestine) مسلمي أميركا الفلسطينيون

• Code pink

• JVP (Jewish Voice for Peace) صوت اليهود من أجل السلام

• NSJP (National Students for Justice in Palestine) منظمة الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين

• USCPR ((US Campaign for Palestinian Rights الحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية

• BDS تشيلي

• BDS جنوب أفريقيا

• اللجنة الدولية لمقاطعة إسرائيل BNC (BDS National Committee)