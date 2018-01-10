زوجة نتنياهو طلبت من ميلتشين تمويل ترميم منزل العائلة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة تحقق في شبهات طلب زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، من رجل أرنون ميلتشين، تمويل عمليات ترميم وإصلاح في منزل العائلة في قيساريا.

وتشتبه الشرطة أن زوجة نتنياهو طلبت من رجل الأعمال ميلتشين دفع عشرات الألاف من الشواقل لإجراء ترميمات وإصلاحات في منزل عائلة نتنياهو في قيساريا.

ووفقا للشبهات، تم إرسال الطلب إلى ت المساعدة الشخصية لرجل الأعمال ميلتشين، هداس كلاين، حيث رفض هذا الطلب بحسب ما أفادت به القناة العاشرة الإسرائيلية.

وعقبت عائلة نتنياهو على هذه الشبهات بالقول: "الادعاءات عارية عن الصحة، لم تكن هناك كلمة واحدة في الخبر صحيحة، فالبيت في قيساريا مؤمن عليه، وعلى أية حال فإن الشخص الذي تحمل تكاليف الإصلاح والترميم هو شركة التأمين".

واعتبرت النيابة العامة والشرطة هذه المعلومات مهمة وكذلك شهادة كلاين، حيث أنها تصف منهجية وكيفية عمل نتنياهو وزوجته في هذا الملف، الذي يطلق عليه "القضية 1000".

وقدرت مصادر الشرطة مؤخرا أنه سيتم الانتهاء من التحقيق في "القضية 1000" في غضون أسابيع قليلة، وأن توصيات التحقيق ستحال إلى مكتب المدعي العام للدولة بحلول بداية آذار / مارس القادم. والقضية حاليا في مرحلة استكمال التحقيق، ولكن الشرطة قد صاغت بالفعل موقفا يتعلق بالأدلة، حسب صحيفة "هآرتس".

يشار إلى في "القضية 1000"، يتمحور تحقيق الشرطة حول شبهات حصول رئيس الحكومة، بنيامين نتيناهو، وزودته، على هدايا ثمينة بقيمة تقدر بمئات آلاف الشواقل ومجوهرات وشمبانيا وسيجار وبدل منافع من أصحاب الثروة المقربين منه، وعلى رأسهم رجل الأعمال أرنون ميلتشين.