  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يطلب فحص سن قانون مانع بعد تسجيلات ابنه

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 17:17

نتنياهو يطلب فحص سن قانون مانع بعد تسجيلات ابنه
بنيامين ويائير نتنياهو
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، فحص إمكانية سن قانون يمنع تسجيل المحادثات من قبل حراس الأمن، وطلب التحقيق في حادثة تسجيل محادثة ابنه يائير وكشفها خلال نشرة الأخبار المركزية على القناة الإسرائيلية الثانية.

وجاء هذا الاقتراح خلال مناقشة ميزانية 2019، بعد تصريحات وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، المقربة من نتنياهو، والتي قالت فيها إنه لا يمكن لهذا أن يحدث وطلبت فتح تحقيق، مدعية أنها باتت قلقة من كل هذا النظام وأنها مستعدة للتنازل عن حراس الأمن المرافقين لها.

واعتبرت ريغيف أنه "لا يمكن أن نكون أكياسًا رملية تتلقى الضربات، اليوم يائير وغدًا يمكن أن يكون أي واحد منا، لا أريد حراسة خاصة إذا كان الأمر كذلك، يجب فتح تحقيق حول التسجيل والتسريب".

وشكر نتنياهو ريغيف وتوجه إلى شاكيد طالبُا منها التأكد من ان سلطات مراقبة القانون ستحقق بالأمر، وكذلك فحص إمكانية سن قانون لمثل هذه الحالات.

وقال نتنياهو لشاكيد: "الحديث هنا عن تجاوز الخطوط الحمراء لحراس الأمن والعمل في السلك الأمني بشكل عام، وتجاوز للخطوط الحمراء الصحافية كذلك".

وكشف تسجيل صوتي لابن رئيس الحكومة يائير نتنياهو، يتحدث فيه مع أحد أصدقائه بأن والده اتخذ تدابير لصفقة بقيمة 20 مليار دولار لصالح والد الصديق، رجل الأعمال كوبي ميمون، الذي ارتبط اسمه بصفقة الغاز الإسرائيلية.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية (شركة الأخبار) فقد تم تسجيل نتنياهو الابن مع اثنين من أصدقائه لدى خروجهم من أحد أندية التعري في تل أبيب.

وتركز الحديث بينهم حول "الراقصات المتعريات والمومسات وخطة الغاز الحكومية"، وعن ضرورة الحفاظ على سرية هذه المحادثة..

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بنيامين نتنياهو
#يائير نتنياهو
#تسجيلات
#صفقة الغاز

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمشيط منزل محامية ترافق قضايا نتنياهو للاشتباه بالتنصت
تمشيط منزل محامية ترافق قضايا نتنياهو للاشتباه بالتنصت

2018-01-11

السفارة الإسرائيلية تحتج على عدم دعوتها لمناسبات مصرية رسمية
السفارة الإسرائيلية تحتج على عدم دعوتها لمناسبات مصرية رسمية

2018-01-11

الخارجية الدنماركية: إردان يريد تحقيق مكاسب سياسية على حسابنا
الخارجية الدنماركية: إردان يريد تحقيق مكاسب سياسية على حسابنا

2018-01-11

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11
جسر الزرقاء: المطالبة بعدم إعادة معلم نسبت له أقوال مسيئة للنساء

جسر الزرقاء: المطالبة بعدم إعادة معلم نسبت له أقوال مسيئة للنساء

2018-01-11