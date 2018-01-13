نتنياهو يحث ماكرون على تعديل الاتفاق النووي الإيراني

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لتعديل الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى من شأنه أن يبقيه قائما.

ويأتي هذا الاتصال خلال الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وماكرون، عشية مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركاء واشنطن الأوروبيين، بالعمل معها من أجل "التصدي للثغرات الفظيعة في نص الاتفاق النووي، والا فان الولايات المتحدة ستنسحب منه".

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال لماكرون في الاتصال الهاتفي إن "تصريحات ترامب يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وإن من يريد الحفاظ على الاتفاق عليه أن يصححه".

قال نتانياهو لماكرون إن على العالم الحر "أن يدين بشدة الجرائم الخمس التي يرتكبها النظام الإيراني، وهي جهود الحصول على الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ البالستية، ودعم الإرهاب، واعتماد سياسة عدوانية في المنطقة، والقمع الوحشي للمواطنين الإيرانيين".

وكان ماكرون أكد، يوم الخميس، للرئيس الأميركي أهمية أن يحترم الجميع الاتفاق النووي الذي وقع مع طهران.

من جانبها، أكدت إيران مجددا رفضها أي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015، وهي تحظى في ذلك بدعم جميع الأفرقاء الموقعين الاتفاق أي بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، باستثناء الولايات المتحدة.

وتتهم إسرائيل إيران بالسعي إلى تدميرها و"إزالتها من الخارطة"، وتعتبر أن طهران تدعم الإرهاب الدولي، كما تقدم الدعم لحركة حماس وللجهاد الإسلامي ولحزب الله.

وتبدي إسرائيل التي تعارض الاتفاق النووي الإيراني، خشيتها من إلا يمنع هذا الاتفاق إيران من امتلاك قنبلة نووية في نهاية المطاف.