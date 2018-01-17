الهند تتراجع عن إلغاء صفقة الأسلحة مع إسرائيل

تراجعت الهند عن إلغاء صفقة الأسلحة التي عقدتها مع إسرائيل في السابق، والتي تشمل صواريخ المضادة للدبابات المصنعة في شركة "رافائيل" الإسرائيلية بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأضاف نتنياهو أن "التوجهات إيجابية جدًا، وهناك إجراءات أخرى، قبل مجيئنا تمت إلغاء الصفقة، ومع زيارتنا الهند تمت إعادتها إلى الطاولة". في حين قال رئيس مجلي الأمن القومي، مئير بن شابات، إن "المؤشرات إيجابية والتفاصيل سنتفق عليها لاحقًا".

والتقى بن شابات بنظيره الهندي، مستشار الأمن القومي والأجهزة الأمنية، أجيت دوبل، وتباحثا في إمكانيات توثيق العلاقات الأمنية بين البلدين، وكذلك الاتفاقات الأمنية المطروحة.

وقالت تقارير هندية إن بلادهم توجست من صفقة شراء الصواريخ المضادة للدبابات، والتي تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار، وخشيت من تأثيرها سلبًا على تطوير نظام صاروخي متحرك ضد الدبابات، والتي تقوم به وكالة محلية حكومية تدعى "منظمة الأبحاث والتطوير الأمني" (ORDO)، وكذلك بسبب وجود اقتراح أميركي لصفقة مماثلة تنافس الاقتراح الإسرائيلي.

وقال نتنياهو للصحافة الهندية إنه يأمل "أن تساهم الزيارة الحالية في حل الموضوع، أنا أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل لحل منطقي، علينا الانتظار حتى نهاية الزيارة، علاقاتنا الأمنية مهمة وتحيط بالكثير من الأمور".