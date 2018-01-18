نتنياهو يتراجع عن تصريحاته عن نقل السفارة الأميركية للقدس

تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن تصريحات قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في غضون عام، وذلك بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحتها.

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو الذي يزور الهند بهذه الأيام، إن رئيس الحكومة يدرك أن بناء سفارة جديدة سيستغرق أعواما لكنه يعتقد أن واشنطن تفكر في” إجراءات مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى افتتاح السفارة أسرع من ذلك بكثير“.

ولم يحدد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تحديد تلك الخطوات أو ذكر أي مواعيد لبدء عمل السفارة في القدس.

وقال نتنياهو، يوم الأربعاء، للصحفيين الإسرائيليين المرافقين له في رحلة إلى الهند إنه يعتقد أن السفارة قد تنقل خلال عام.

وسئل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تعليقات نتنياهو فقال لرويترز في مقابلة إن هذا غير صحيح.

وكان ترامب، خالف ما سارت عليه السياسة الأمريكية لعشرات السنين وقرر في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأصدر تعليمات بالبدء في خطوات نقل السفارة من تل أبيب الأمر الذي عرض للخطر مساعي السلام في الشرق الأوسط وأغضب العالم العربي والحلفاء الغربيين على السواء.