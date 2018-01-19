الملف :1000 توصيات ضد نتنياهو خلال شهر

من المرجح ان تقدم الشرطة الإسرائيلية توصياتها لتقديم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في الملف 1000، وأن تعلن وجود قاعدة أدلة قوية تتيح تقديم لائحة اتهام ضده، تشمل تهم الرشوة وخيانة الأمانة والفساد.

ونتنياهو مشتبه في الملف 1000 بتلقي هدايا ثمينة من رجال اعمال ومقربين منه في البلاد والخارج مقابل خدمات معينة يقدمها لهم، ومن بين الهدايات زجاجات شمبانيا وردية فاخرة وسيجار وبدلات وغيرها.

وبحسب ما كشفت القناة الإسرائيلية الثانية (شركة الأخبار)، ستفصل الشرطة الملفات التي خضع نتنياهو للتحقيق فيها عن بعضها البعض، وتوصي بتقديم لائحة اتهام في الملف 1000، في حين ستواصل العمل على تجهيز قاعدة أدلة في الملف 2000، والذي يتهم فيه نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون (نوني) موزيس، لسن قانون في صالح الصحيفة مقابل تغطية داعمة لنتنياهو.

وبحسب القناة، لم تعد الشرطة بحاجة لتحقيقات إضافية، وستعمل على تلخيص مواد الملف وتحويلها للنيابة العامة خلال شهر أو أقل، وسيشمل التلخيص توجيه تهم تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة.

وفي الملف 2000، من المتوقع أن لا تتمكن الشرطة من إثبات تلقي نتنياهو رشوة من موزيس، لكن من المحتمل أن تتمكن من تشكيل قاعدة أدلة تثبت أن نتنياهو خان الأمانة ولجأ إلى الاحتيال خلال توليه منصب وزير الاتصالات.