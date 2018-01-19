  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مسؤول أمني إسرائيلي: لم نقبض على منفذ عملية نابلس

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 21:43

مسؤول أمني إسرائيلي: لم نقبض على منفذ عملية نابلس
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤول أمني رفيع قوله إن قوات الاحتلال لم تتمكن من القبض على منفذ عملية نابلس خلال مداهمتها لمخيم جنين، وأن "المطاردة مستمرة ولدينا كل الأسماء التي تشمل من ساعد المنفذ"، وكذلك أشار إلى ان المنفذين لم يتلقوا توجيهات من قادة حماس في غزة. 

وقال المسؤول الأمني إن اثنين أو ثلاثة منفذين كانوا داخل السيارة التي أطلقت النار على المستوطن، تم القبض على أحدهم خلال مداهمة مخيم جنين ليلة أمس، ومنفذ آخر تمكن من الهرب، وأشار على أنه تمت تصفية واحد ممن ساعدوا في تنفيذ العملية خلال المداهمة وآخر بعد أن اشتبك مع الجنود وأصاب اثنين من قوات الاحتلال.

وقال المسؤول إن قائد الخلية، أحمد جرار، لا زال حرًا وأنه تم هدم منزله ومن غير المعروف لأجهزة الأمن الإسرائيلية توقيت خروجه من المنزل، وأشار إلى أنه لا زال يحمل رشاش من نوع M-16 الذي استعمله لتنفيذ العملية.

وقال المسؤول الأمني للقناة إن الخلية لم تتلقى أي أوامر أو توجيهات من غزة، وأشار إلى أنها "خلية تم تنظيمها محليًا، حماس لا يستطيع السيطرة على زمام الأمور في غزة ولكنه نشط أكثر في الضفة الغربية"، وزعم أن أعضاء حماس بالضفة الغربية يخططون لتنفيذ عمليات بعد الدعوات لتنفيذ ذلك من قيادة الحركة عبر التصريحات العلنية.

وزعم المسؤول الأمني أن حماس تسعى لتحويل جنوب لبنان لمقر جديد لها، تتمكن من خلاله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وقال إنه من غير المعروف بعد إذا ما كان حزب الله يمنح تغطية لحركة حماس بلبنان. وأشار إلى أنه "من الواضح ان صالح العاروري يقيم في لبنان بمساندة حزب الله وهو على توال مباشر بحسن نصر الله".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عملية نابلس
#مخيم جنين
#احتلال
#مداهمة
#اشتباك
#احمد جرار
#حماس
#الضفة الغربية
#غزة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الملف :1000 توصيات ضد نتنياهو خلال شهر
الملف :1000 توصيات ضد نتنياهو خلال شهر

2018-01-19

نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى
نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

2018-01-19

ليبرمان: حماس تنشط في جنوب لبنان أيضًا
ليبرمان: حماس تنشط في جنوب لبنان أيضًا

2018-01-19

الأكثر قراءة

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

2018-01-19
حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

2018-01-19
ظلم وقهر بالنقب: إسرائيل تهدم منازل العرب وتفرض عليهم الغرامات

ظلم وقهر بالنقب: إسرائيل تهدم منازل العرب وتفرض عليهم الغرامات

2018-01-19
الوكالة الدولية للطاقة: أميركا ستتجاوز السعودية بإنتاج النفط

الوكالة الدولية للطاقة: أميركا ستتجاوز السعودية بإنتاج النفط

2018-01-19
مدى الكرمل: رموز صهيونية في الرياضيات وهدم منازل وملاحقات سياسية

مدى الكرمل: رموز صهيونية في الرياضيات وهدم منازل وملاحقات سياسية

2018-01-19