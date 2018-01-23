نتنياهو يلتقي ترامب على هامش قمة "دافوس"

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه تجرى اتصالات متقدمة لعقد جلسة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي سيطلق اعماله اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة القادم.

ووفقا للتقرير الذي نشر للمرة الأولى في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، وإلى جانب التحضير للقاء ترامب ونتنياهو، فإن الجهود جارية من الجانب الإسرائيلي لعقد اجتماعات ثنائية بين نتنياهو رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

ومن المتوقع خلال هذه اللقاءات أن يحاول نتنياهو إقناع القادة الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي مع إيران أو فرض المزيد من القيود على النظام الايراني. ورفض مكتب رئيس الحكومة التعليق.

ويفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 أعماله، بعد غد الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة، في منتجع الرياضات الشتوية الراقي في جبال الألب في شرق سويسرا.

يذكر أن نتنياهو التقى بنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي يزور البلاد، وتبحث معه بالقضايا الإقليمية والملف النووي الإيراني والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مبادرة الإدارة الأميركية لتجديد المفاوضات، أو ما بات يعرف بـ"صفقة القرن".

هذا في الوقت الذي ما زالت ترفض السلطة الفلسطينية الوساطة الأميركية للمفاوضات احتجاجا على اعتراف ترامب بشأن القدس، كما قاطعت زيارته للمنطقة ورفضت استقباله.