ملادينوف: حل الدولتين هو أساس أي اتفاق

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) التابع لجامعة تل أبيب، إن "حل الدولتين هو أساس أي اتفاق ممكن"، وأكد أنه الحل الوحيد الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف ملادينوف أنه "لا يمكنك الانسحاب من حل الدولتين بسهولة. وانطلاقا من التجربة البلغارية، والتي حققت أيضا استقلالها رغم أنها محاطة بجوار معقد، يمكنني أن أشهد شخصيا على مدى أهمية التطلع الوطني".

ويشارك في المؤتمر، الذي انطلق اليوم، تحت عنوان "التقييم الإستراتيجي لإسرائيل 2018"، مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء وقادة عسكريين ومسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يشارك كبار مسئولين عسكريين أميركيين، بمن فيهم الجنرال السابق ديفيد بترايوس، ورئيس المخابرات المركزية السابق فيليب جوردون (CIA) ومستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط. زيغمار غابرييل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية تقويض حل الدولتين، إثر ارتفاع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة الحكومة بقيادة الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق "ج" المحتلة، والتي تقع ضمنها معظم البؤر الاستيطانية.