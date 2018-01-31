إبعاد حازان من الكنيست لستة شهور بسبب بذاءاته

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للكنيست، اليوم الأربعاء، إبعاد عضو الكنيست أورن حازان، من كتلة "الليكود"، عن الكنيست مدة ستة شهور بسبب بذاءاته. كما قررت اللجنة خصم أسبوع عمل من راتبه.

جاء قرار لجنة الأخلاقيات هذا بسبب تفوهات حازان البذيئة ضد عدد من أعضاء الكنيست، وخاصة ضد نواب القائمة المشتركة، وذلك في أعقاب تقديم 5 شكاوى ضده من قبل نواب في الكتل البرلمانية.

وبموجب القرار يسمح لحازان بالمشاركة في التصويت، ولكنه يمنع من إلقاء خطابات أو تقديم استجوابات أو طرح اقتراحات قوانين.

وفي أعقاب القرار، قال حازان إن "الحديث عن جائزة يقدمها رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، للمخربين، حيث اختار أن يبعد المحارب الوحيد للإرهابيين في الكنيست"، على حد تعبيره.

وكانت لجنة الأخلاقيات قد قررت، يوم أمس، إبعاد عضوي الكنيست ميخال بيران وستاف شافير من الكنيست ومن لجان الكنيست، لمدة أسبوع، بسبب تفوهات ضد أعضاء كنيست.

كما وبخت اللجنة عضو الكنيست موسي راز، من كتلة "ميرتس"، بعد أن وصف عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة "اليكود"، بـ"الإرهابي" و"المخرب".