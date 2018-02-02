  2. إسرائيليات
  3. أخبار

فضيحة الغواصات: وزراء سابقون أدلوا بشهادات لدى الشرطة

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 20:43

فضيحة الغواصات: وزراء سابقون أدلوا بشهادات لدى الشرطة
أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية (شركة الأخبار)، مساء اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة في الملف 3000، المعروف إعلاميًا بفضيحة الغواصات، وأكدت أن وزراء سابقين في حكومة بنيامين نتنياهو الثانية، أدلوا بشهادتهم في القضية.

وبحسب القناة، كان من بين الوزراء السابقين الذين أدلوا بشهادتهم كل من شاؤول موفاز ودان ميريدور، وجاءت شهادتهم بطلب من الشرطة لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) خلال فترة عمل الحكومة التي تأسست عام 2009.

وذكرت القناة أم طريقة اتخاذ القرارات في حكومة نتنياهو الثانية كانت مركز اهتمام الشرطة طوال الشهرين الأخيرين، من أجل فحص إمكانية التلاعب باتخاذ القرارات بطريقة أو بأخرى.

وسبق أن ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أنه سيتم استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية ويمكن استجوابه والتحقيق معه تحت طائلة تحذير. ووفقا لتقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن السبب في ذلك هو ادعاء ميكي غانور بأن محامي رئيس الحكومة وقربيه، دافيد شمرون، قال إن "رئيس الحكومة كان ضالعا في تعزيز الصفقة".

ووفقا للتقرير، قال غانور، الذي مثل شركة الغواصات الألمانية في الصفقة مع إسرائيل، في استجوابه إنه "استأجر خدمات شمرون بسبب قربه من نتنياهو وعلاقاته مع أصحاب المناصب العليا في الحكومة الإسرائيلية".

وفي حديث لإذاعة الجيش حول استدعاء نتنياهو للتحقيق بملف الغواصات، قال زير الأمن السابق، موشيه يعالون" لست متفاجئا فهذا يحدث في نهاية المطاف، فالحديث يدور عن أهم قضية فساد منذ إنشاء الدولة، حيث يتم تفضيل الأموال على مصلحة الدولة في قضية أمنية حساسة".

وأضاف يعالون: "لا توجد إمكانية لأن يكون أقرب شريك لرئيس الحكومة ضالعا ومتورطا في هذه القضية، ورئيس الحكومة لم يكن يعلم ذلك". وتابع "لقد بدأ الأمر بأنه لا يوجد أي شيء ولم يكن هناك أي شيء، وقيل إن ذلك من الشائعات، لكن لا يعقل المحيط القريب من رئيس الحكومة يتم إخضاعهم للتحقيق وهو لا يعرف بشيء".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الملف 3000
#فضيحة الغواصات
#بنيامين نتنياهو
#شاؤول موفاز
#دان مريدور

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القاضي باراك: عطب في الجهاز التشريعي الإسرائيلي
القاضي باراك: عطب في الجهاز التشريعي الإسرائيلي

2018-02-02

إسرائيل تهدئ تهديداتها: طبول الحرب بإمكانها الانتظار
إسرائيل تهدئ تهديداتها: طبول الحرب بإمكانها الانتظار

2018-02-02

بلدية الاحتلال في القدس تفرض ضرائب على مؤسسات كنسية
بلدية الاحتلال في القدس تفرض ضرائب على مؤسسات كنسية

2018-02-02

الأكثر قراءة

إدانة 7 ناشطين بالحركة الإسلامية (الشمالية) بعد حظرها

إدانة 7 ناشطين بالحركة الإسلامية (الشمالية) بعد حظرها

2018-02-02
حي المحطة في اللد: بؤس ومعاناة وتهديد بهدم 50 منزلا

حي المحطة في اللد: بؤس ومعاناة وتهديد بهدم 50 منزلا

2018-02-02
مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن

مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن

2018-02-02
كابول: مصرع شاهين هيبي إثر سقوطه من علو

كابول: مصرع شاهين هيبي إثر سقوطه من علو

2018-02-02
النبي صالح: شعارات تحريضية على عهد التميمي

النبي صالح: شعارات تحريضية على عهد التميمي

2018-02-02