  2. إسرائيليات
  3. أخبار

"مندلبليت ونيتسان أخطروا قبل سنة بجمع معلومات حول المحققين"

تاريخ النشر: 08/02/2018 - 19:07

"مندلبليت ونيتسان أخطروا قبل سنة بجمع معلومات حول المحققين"
من اليسار: نتنياهو، ألشيخ، إردان (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، أخطر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، حول محاولات جهات "ذات نفوذ" جمع معلومات عن المحققين ملفات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "هآرتس" هن المصادر قولها إن "ألشيخ أخطر منلبليت ونيتسان قبل سنة عن محاولات محققين خاصين جمع معلومات عن محققي الشرطة العاملين بملفات نتنياهو، ولأن عمل المحققين الخاصين توقف، قرروا عدم فتح تحقيق في الموضوع أو اتخاذ خطوات أخرى".

وبحسب المصادر، حاول المحققون الخاصون البحث عن مخالفات ارتكبها محققو الشرطة، مثل مخالفات بناء ارتكبها رئيس وحدة التحقيقات، ميني يتسحاكي، في بيته، في حين قالت الشرطة إن الاتهامات ليتسحاكي تم توضيحها من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وتبين أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات ضده.

وقبل شهر من اليوم، قالت تقارير إعلامية إن أجهزة الأمن قامت بتمشيط بيت المدعية ليئات بن آري، التي تعمل على قضايا وملفات فساد بعض السياسيين في إسرائيل، لتأكيد عدم وجود أجهزة تنصت أو وسائل أخرى استعملها السياسيون أو أطراف أخرى للتنصت على مكالماتها أو جمع معلومات تتعلق بفضائح الفساد التي تعمل عليها.

وهاجم نتنياهو، مساء أمس واليوم، القائد العام للشرطة، بعد اجتماع حول تقديم توصية لمحاكمته بتهم فساد ورشوة، واتهمه لإطلاق تصريحات "غريبة وكاذبة"، وكتب على صفحته في "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، يقول: "من الصادم اكتشاف أن المفتش العام للشرطة يكرر التلميح الغريب والكاذب بأن رئيس الحكومة أرسل محققين خاصين وراء ضباط الشرطة الذين يحققون معه".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بنيامين نتنياهو
#روني ألشيخ
#تحقيقات
#فساد
#مندلبليت
#شاي نيتسان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شرطة الاحتلال والشاباك شجعوا المستوطنين على اقتحام الأقصى
شرطة الاحتلال والشاباك شجعوا المستوطنين على اقتحام الأقصى

2018-02-08

إطلاق قذيفة من سورية على طائرة استطلاع إسرائيلية
إطلاق قذيفة من سورية على طائرة استطلاع إسرائيلية

2018-02-08

العليا تثبت أحكام المؤبد بحق قتلة الشهيد أبو خضير
العليا تثبت أحكام المؤبد بحق قتلة الشهيد أبو خضير

2018-02-08

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

2018-02-08
إسرائيل تبدا ببناء جدار فاصل في منطقة رأس الناقورة

إسرائيل تبدا ببناء جدار فاصل في منطقة رأس الناقورة

2018-02-08
سفير إسرائيلي جديد بعمان

سفير إسرائيلي جديد بعمان

2018-02-08
الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية تحسبا من التصعيد

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية تحسبا من التصعيد

2018-02-08
النقب: تظاهرة وحدوية ضد منجم الفوسفات

النقب: تظاهرة وحدوية ضد منجم الفوسفات

2018-02-08