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إسرائيل تغلق مطار بن غوريون بعد وصول الصواريخ مركز البلاد

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 17:38

إسرائيل تغلق مطار بن غوريون بعد وصول الصواريخ مركز البلاد
صورة توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أغلقت إسرائيل مطار بن غوريون الدولي، اليوم السبت، بعد أن قدرت وصول الصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقت من سورية إلى مركز البلاد، بعد رؤية خيوط الدخان المنبعثة من الصواريخ في المنطقة.

وعلقت إسرائيل حركة الطيران مؤقتًا، بعد رؤية خيوط الدخان بوضوح في سماء مدن المركز، والتي رجحت أنها من عوادم الصواريخ من طراز SA-5 التي أطلقت من سورية باتجاه الطائرات الإسرائيلية التي قصفت مواقع في العمق السوري.

واخذت السلطات الإسرائيلية بعين الاعتبار التهديد السورية الذي أطلق قبل نحو أسبوعين، والذي جاء فيه أن الدفاعات الجوية السورية ستستهدف مطار بن غوريون كرد على العدوان الإسرائيلي وقصفه لمواقع بسورية.

مسؤول إسرائيلي: الغارات على سورية هي الأهم منذ 1982
اعتبر نائب سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، أن الغارات التي شنتها إسرائيل على مواقع في سورية، فجر وصباح اليوم السبت، هي الأهم والأكثر فاعلية منذ حرب لبنان الأولى عام 1982.
 

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن جميع اللاعبين في المنطقة، بما في ذلك روسيا، غير معنيين بالتصعيد أو بجولة قتال واسعة النطاق في المنطقة.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني فإن إسرائيل على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، منذ ساعات الصباح، وذلك على خلفية التصعيد الحاصل على الحدود الشمالية، وإنها تنظر بخطورة إلى الأحداث الأخيرة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل سترد على كل إطلاق نار آخر من سورية"، مضيفا أن جميع "اللاعبين" في المنطقة، بما في ذلك روسيا، غير معنيين بالتصعيد أو بجولة قتال واسعة النطاق في المنطقة.

إلى ذلك، قالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن "موسكو قلقة من الهجمات والتطورات في سورية"، داعية جميع الجهات في المنطقة إلى الحفاظ على "سيادة سورية وتجنب التصعيد".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إسرائيل
#سورية
#مطار بن غوريون
#قصف

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