نتنياهو: الائتلاف الحكومي مستقر ولا أحد ينوي التوجه للانتخابات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن ائتلافه الحكومي مستقر، وإن لا أحد من بين شركاء الائتلاف ينوي التوجه إلى الانتخابات.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر "مركز الحكم المحلي"، عرض نتنياهو موقفه من توصيات الشرطة ضده، وكرر خطه الدفاعي الذي عرضه يوم أمس، الثلاثاء.

وادعى نتنياهو أن "الوثيقة منحازة ضده بشكل متطرف ومثقوبة كالجبنة السويسرية". كما ادعى أنها "تتجاهل الصداقة" بينه وبين ميلتشين منذ 20 عاما، والتي تخللها تبادل هدايا منذ أن كان مواطنا. على حد قوله.

وتابع أن توصيات الشرطة تضخم المبالغ بشكل كبير، وأنها تتضمن مبالغ ضخمة ليست مرتبطة به. يذكر في هذا السياق أن الشرطة أكدت على أن نتنياهو حصل على هدايا بقيمة مليون شيكل.

كما ادعى أنه عمل في بعض الأحيان ضد مصالح ميلتشين، وأن توصيات الشرطة تجاهلت ذلك. مضيفا أنه كسر احتكار ميلتشين لسوق قطع الغيار للمركبات عندما كان وزيرا للمالية، كما حاول في السنوات الأخيرة إغلاق القناة العاشرة.

وتطرق أيضا إلى قانون "يسرائيل هيوم" وتوصية الشرطة بتقديمه للمحاكمة في "الملف 2000"، حيث أجرى مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس. وادعى أنه عمل على وقف الدفع باقتراح القانون، في حين تجنبت الشرطة التحقيق مع 43 عضو كنيست علموا عليه، وحصلوا على تغطية إعلامية جيدة.

وادعى أيضا أن الشرطة تميز لصالح رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، الذي يفترض أن يكون شاهدا في قضية ميلتشين.

يشار إلى أن رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، ألقى كلمة بعد نتنياهو، وقال فيها إن "تلقي هدايا على نطاق واسع ولفترة زمنية طويلة لا يتماشى مع آمال المواطن الإسرائيلي"، وبالرغم من ذلك فقد قرر البقاء في الحكومة في انتظار القرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

كما سبق وأن أعلن وزير المالية، موشي كحلون، موقفا مماثلا لموقف بينيت.