رصد 70 مليون شيكل لإخلاء البؤرة الاستيطانية "بيت هأفوت"

تعقد الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع القادم، جلسة خاصة لرؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وذلك للمصادقة على دفع تعويضات مالية لمستوطني البؤرة الاستيطانية "بيت هأفوت" التي أقيمت على أراض خاصة للفلسطينيين في منطقة بيت لحم.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقترحا على رؤساء الأحزاب خلال الجلسة التي ستعقد، يوم الإثنين القادم، يقضي بتحويل 70 مليون شيكل لمستوطني البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت" التي أقيمت بالعام 2011 على أراض فلسطينية بملكية خاصة جنوب بيت لحم.

وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية سلطات الاحتلال فترة لا تتعدى آذار/ مارس القادم، من أجل إخلاء البؤرة التي يسكنها اليوم 50 عائلة يهودية، لقيامها على أرض فلسطينية بملكية خاصة.

وأبدت ما تسمى الإدارة المدنية وهي الذراع المدني لجيش الاحتلال في الضفة الغربية الاسبوع الماضي على خطة لإقامة مبان مؤقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت".

وكان عدد من سكان البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت" قد حضروا جلسة طارئة لأعضاء الكنسيت من كتلة الليكود، ورحبوا بالحل الذي وصفوه بالمؤقت، وفي الوقت نفسه طالبوا الحكومة بالعمل على شرعنة البؤرة، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية لاستيعاب مزيد من المستوطنين.