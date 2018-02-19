كحلون يجتمع مع الحمد الله في رام الله

اجتمع وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، مساء اليوم الإثنين، في رام الله مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، وذلك في إطار حوار اقتصادي وثيق يجريه الاثنان في السنة الأخيرة. وشارك في الاجتماع منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يوآف مردخاي.

يشار إلى أن زيارة كحلون إلى رام الله هي الثانية من نوعها في السنة الأخيرة، إضافة إلى لقاءين استضاف كحلون بهما رئيس الحكومة الفلسطينية في مكتبه في القدس، لمناقشة خطوات اقتصادية ومدنية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار موقع "واللا" الإلكتروني إلى أن كحلون هو الشخصية الإسرائيلية الأرفع الذي يجري علاقات متواصلة مع قيادة السلطة الفلسطينية، وأرفع شخصية إسرائيلية تزور رام الله في السنوات الأخيرة.

وأضاف الموقع أن لقاء كحلون - الحمد الله هو الأخير في سلسلة لقاءات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، وذلك على خلفية "الجهود الأميركية لتجديد المفاوضات".

كما أشار إلى أنه في حين أعلنت السلطة الفلسطينية عن مقاطعتها للولايات المتحدة على خلفية الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فقد بدأ الحوار على المستوى الاقتصادي – المدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يأخذ دفعة، حيث افتتح كحلون مع وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، غرفة لفحص الحاويات في معبر ألينبي، الأسبوع الماضي، كما شاركت عودة في قمة ثلاثية في قصر الأليزيه في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعودة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وذلك بهدف "تعزيز التعاون في مجالات التجارية والضرائب الجمركية والتصدير".

وعلى خلفية المخاوف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، عقد الأسبوع الماضي مؤتمر للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، اجتمع فيه رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال، يوآف مردخاي، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.