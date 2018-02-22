إصابة 6 جنود بانقلاب جيب على حدود غزة

أصيب 6 جنود من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بجراح وصفت بالمتوسطة وذلك جراء انقلاب جيب عسكري على الحدود مع قطاع غزة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث.

وأعلن الجيش إصابة 6 جنود بجراح وصفت بالمتوسطة إثر انقلاب جيب عسكري قرب كيبوتس "صوفا" المجاور لحدود قطاع غزة. وأضاف بيان الجيش أنه تم نقل الجنود إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجيب العسكري انقلب ولأسباب لم تتضح بعد عندما كان يسافر على شارع رقم 232 بالنقب الغربي.