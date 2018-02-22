  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إصابة 6 جنود بانقلاب جيب على حدود غزة

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 09:36

إصابة 6 جنود بانقلاب جيب على حدود غزة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب 6 جنود من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بجراح وصفت بالمتوسطة وذلك جراء انقلاب جيب عسكري على الحدود مع قطاع غزة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث.

وأعلن الجيش إصابة 6 جنود بجراح وصفت بالمتوسطة إثر انقلاب جيب عسكري قرب كيبوتس "صوفا" المجاور لحدود قطاع غزة. وأضاف بيان الجيش أنه تم نقل الجنود إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجيب العسكري انقلب ولأسباب لم تتضح بعد عندما كان يسافر على شارع رقم 232 بالنقب الغربي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيب عسكري
#جيش الاحتلال
#قطاع غزة
#جرحى
#جنود
#انقلاب

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعيين رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية قاضية بمركزية القدس
تعيين رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية قاضية بمركزية القدس

2018-02-22

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي خوض حرب مشتركة
مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي خوض حرب مشتركة

2018-02-22

ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى
ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

2018-02-22

الأكثر قراءة

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

2018-02-21
القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

2018-02-21
هل سيبدأ نتنياهو بحزم الأمتعة؟

هل سيبدأ نتنياهو بحزم الأمتعة؟

2018-02-21
تأجيل التصويت على قانون

تأجيل التصويت على قانون "القومية" بسبب خلافات بالحكومة

2018-02-21
قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

2018-02-21