رئيس الشاباك الأسبق: نتنياهو غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية

دعا رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الأسبق، كرمي غيلون، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة من منصبه على الفور بسبب التحقيقات وملفات الفساد التي تحيط به، معتبرًا أن رئيس الحكومة غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية للشعب الإسرائيلي.

وانتقد غيلون نتنياهو في كلمة ألقاها أمام آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد بقاء نتنياهو في منصبه، مساء أمس السبت، ودعاه للاستقالة قائلًا "أثبت أنك ’أنا مجنون’ ومستعد للتضحية بأمن الدولة ووجودها على مذبح غرورك، رأيت مقربين من رؤساء حكومة لهم تأثير على قرارات تتعلق بحياة الناس".

"ادعيت بصدق أن أولمرت غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية لأنه مشوش بسبب أموره ومشاكله الشخصية، واليوم أنت غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية للشعب الإسرائيلي، قدم استقالتك الآن وفورًا".

ودعا غيلون كذلك وزير المالية، موشيه كحلون، للاعتراض على مواصلة نتنياهو إشغال منصب رئيس الحكومة، وقال: "الوزير كحلون، لم نلتق أبدًا لكني انتخبتك في بسبب استقامتك، ما الذي جعلك تغير جلدك وتتحول إلى وحيد القرن؟ توجه لزملائك في الليكود وطالبهم باختيار رئيس حكومة غير نتنياهو، هكذا فقط سيبقون في الحكم حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية".

وتوجه بعدها لأعضاء الليكود متسائلًا: "حتى متى ستدافعون كقطيع وحيد القرن عن شخص لا يستطيع ممارسة دوره كرئيس حكومة؟ ألا تحتقرون الشخص الذي يحتقركم ويحتقر كل الشعب الإسرائيلي؟".