نتنياهو لـ"أيباك": إسرائيل ستوقف إيران وعباس يدفع مخصصات للأسرى

ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خطابا أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، في واشنطن، استعرض خلالها ما اعتبرها إنجازاتها، وكرر في خطابه تهديداته للنظام الإيراني قائلا: "يجب علينا إيقاف إيران... وسنوقفها".

وأعرب نتنياهو في بداية كلمته، عن شكره للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على قراره بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء إجراءات نقل السفارة إلى المدينة المحتلة. وأشاد بجهود السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، في إنجاز ذلك.

واستعرض نتنياهو أمام المجلس الداعم لإسرائيل ما اعتبره إنجازاته والعلاقات التي شكلها مع الدول العربية بالسر والعلن، في الوقت الذي عُرض على شاشة عملاقة خلفه، صورًا لطائرة تابعة شركة الطيران الوطنية الإماراتية "الاتحاد".

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل لم تتمتع قط بهذا القدر من القوة العسكرية"، وأشار إلى الإسهامات الاستخباراتية والتكنولوجية للعالم.

وعن الوضع السياسي لدولة إسرائيل، ادعى نتنياهو مخاطبًا الحضور أنه "تذكرون الحديث عن عزل إسرائيل دوليًا؟ قريبا، ستكون البلدان التي ليس لديها علاقات معنا هي المعزولة، وهناك من يتحدث عن مقاطعة إسرائيل، نحن من سيقاطعهم".

وادعى نتنياهو أنه "ملتزم بالسلام"، وأضاف أنه لتحقيق السلام "على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتوقف عن دعم الإرهاب"، على حد تعبيره.

وفي مشهد استعراضي، توجه نتنياهو للحضور وطالب كل من يعتقد أن على عباس التوقف عن دفع الأموال لمن اعتبرهم "إرهابيين الذين يقتلون اليهود"، في إشارة إلى مستحقات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتابع أنه "عباس يدفع 350 مليون دولار سنويا للإرهابيين وأسرهم".

وختم نتنياهو بأن زعم أن "القوة الكامنة وراء ما هو شرير هي القوة الاستبدادية في طهران"، وذكر نتنياهو مستشهدا بـ"العهد القديم"، "تورط إيران في سورية ولبنان"، وأضاف: "كتاب إستير يحكي قصة محاولة الفرس إبادة اليهود، فشلوا في ذلك الحين وسيفشلون الآن، لن نكّمن إيران من تطوير أسلحة نووية، ليس الآن، وليس خلال عشر سنوات".