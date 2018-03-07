مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب: "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"

يواصل حزب الليكود الحاكم جوقة التحريض على المواطنين العرب، والتلفظ بتصريحات عنصرية موجهة ضد المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، حيث قال رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة، في الكنيست الإسرائيلي (عن الليكود)، يوآف كيش، اليوم الأربعاء، إن "العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضًا عن الله أكبر".

وخلال خطابه من على منبر الكنيست، قال كيش: "انظروا إلى كل العرب في المنطقة، جميعهم يرغبون في أن يصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل"؛ أضاف أنه "على العرب أن يقوالوا شكرا كل صباح كونهم تحت سلطة دولة إسرائيل، وليس سلطة النظام في سورية أو الأردن أو أي دولة عربية أخرى".

وتابع كيش بلهجة استعلائية تحمل تميزًا عنصريًا ضد أصحاب البلاد الأصلانيين، وقال إن "العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضًا عن الله أكبر"

وتابع موجهًا حديثه لنواب العرب في الكنيست: "عليكم ألا تصعدوا على منبر الكنيست وتشرعوا بالبكاء، عليكم الوقوف هنا وأن تعبروا عن شكركم كونكم مواطنين في إسرائيل". وزعم أن النواب العرب يحرضون على الإرهاب.