ليبرمان على استعداد للاستقالة إذا صودق على قانون التجنيد

في حديثه عن أزمة "قانون التجنيد"، خلال جلسة كتلة "يسرائيل بيتينو"، ظهر اليوم الإثنين، قال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إن جميع أعضاء الكتلة، بما في ذلك الوزيرة سوفا لاندفر، سيعارضون اقتراح القانون الذي يعفي طلاب المدارس الحريدية من التجند للجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان إن كتلته لن تستقيل من الحكومة طالما لم يصادق على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

يذكر في هذا السياق أن أعضاء كتلة "كولانو" صرحوا في وقت سابق أنهم سيعارضون اقتراح القانون إذا لم يدعمه ليبرمان.

يذكر أن اقتراح التسوية الذي تم التوصل إليه الليلة الفائتة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين الكتل الحريدية، ينص على المصادقة بالقراءة التمهيدية في الدورة الحالية، مقابل دعم الميزانية للعام 2019.

وكان قد دعا نتنياهو، ظهر اليوم، شركاء الائتلاف الحكومي، وبضمنهم ليبرمان، إلى البقاء في الحكومة لـ"مواصلة الشراكة لضمان الأمن والازدهار والاستقرار".

وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، صباح اليوم، على اقتراح القانون المختلف عليه. وقالت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إن مواصلة سن القانون سيكون بالتنسيق مع وزارة الأمن والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وأضافت أنه بالإمكان المصادقة بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون، وبعد ذلك يجري العمل على تغيير النص بالتنسيق مع ليبرمان.

وبالرغم من ذلك، فإن أعضاء كتلة "يسرائيل بيتينو" صرحوا، صباح اليوم، لوسائل الإعلام، أنهم سيعارضون اتفاق التسوية بشأن قانون التجنيد.