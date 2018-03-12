نتنياهو في الكنيست: الانتخابات ليست على الأبواب بعد

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إنه لا يخشى الانتخابات، ولكنه سيبذل أقصى جهوده من أجل الحفاظ على الحكومة الحالية، وحل الأزمة الحالية خلال ساعات الليل.

وهاجم نتنياهو في كلمته، في الكنيست، المعارضة، وقال إنها تريد للحكومة أن تبقى لأنها تخشى الانتخابات.

ووصف حكومته بـ"الممتازة"، بداعي أنها تحقق إنجازات، مضيفا أنه لا يخشى من الانتخابات، فالجمهور يرى الانجازات في الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن المواصلات ومستوى الحياة. على حد قوله.

وبحسبه، فإنه لم يحظ من قبل بمثل هذا التأييد له ولسياسته.

وقال "إذا كانت هناك انتخابات سننافس ونفوز. ولكننا لسنا هناك. يجب بذل جهود أخيرة للحفاظ على الحكومة بتركيبيتها الحالية، فهي تقوم بدورها بشكل جيد".

وللمعارضة، قال إنه عليها أن تحترم الجمهور الإسرائيلي أكثر، وأن تميز بين الحقيقة والكذب. وهي تتحدث بدون حد عن ادعاءات ومطالب ونتائج، وبعد ذلك "يسقط الغبار ويتبدد الغيوم". بحسبه.

وفند ادعاءات المعارضة من جهة "إدراك العالم لحجم التهديد الإيراني"، كما نفى أن تكون إسرائيل تعيش حالة من العزلة، أو هدم لاقتصادها، مضيفا أن البطالة متدنية والنمو مرتفع، والاقتصاد قوي بكل تبعاته.

وقال أيضا إن الجمهور هو الذي يقرر "أن المعارضة تجلس في مكانها، وهو في منصب رئيس الحكومة"، مضيفا أنه "لم ير معارضة تخشى من الانتخابات.. معارضة تريد أن تبقى الحكومة لأنها تخشى من الانتخابات".

وفي نهاية كلمته، دعا الائتلاف، بما في ذلك وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، إلى الحفاظ على الحكومة، بداعي أن "الدولة بحاجة لحكومة مستقرة وصامدة، لمواصلة تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات الماثلة"، مضيفا أنه سيواصل العمل الليلة على حل الأزمة لكي تواصل الحكومة عملها.