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بركات يدرس الانتقال من بلدية القدس للكنيست... لخلافة نتنياهو؟

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 21:56

بركات يدرس الانتقال من بلدية القدس للكنيست... لخلافة نتنياهو؟
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقربين من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، أنه يدرس عدم الترشح للمنافسة على فترة جديدة في انتخابات البلدية في القدس، وأنه يعتزم التنافس على مقد برلماني في قائمة حزب الليكود الحاكم.

وأوضحت القناة أن بركات أكد لمقربيه أنه ينوي الاستقالة بعد عام من الآن، والترشح في الانتخابات التمهيدية المقبلة في حزب الليكود، لاختيار قائمة الحزب المتنافسة على انتخابات برلمانية مقبلة.

وقال بركات لمقربيه إنه "سأكذب على نفسي إذا ترشحت لمنصب رئيس البلدية ثم قدمت استقالتي لخوض الانتخابات التمهيدية والمنافسة على مقعد في قائمة الليكود".

وقالت القناة الثانية إن بركات يدرس الدخول إلى الكنيست على ضوء تطور التحقيقات الجنائية في شبهات الفساد التي يواجهها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن تقديرات تشير إلى أن بركات يتطلع إلى خلافة نتنياهو.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نير بركات
#بلدية الاحتلال
#القدس المحتلة

من عرب 48

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