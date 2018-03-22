  2. إسرائيليات
  3. أخبار

شارك في الهجوم على المفاعل السوري وقتل خلال التدريبات

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 08:17

شارك في الهجوم على المفاعل السوري وقتل خلال التدريبات
صور يفترض أنها من داخل المفاعل (أ ب)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن أحد مساعدي الطيارين الذين شاركوا في تدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور، عام 2007، قد قتل في حادث تدريب بعد ثلاث سنوات من تدمير المفاعل.

وجاء أن مساعد الطيار عمنوئيل ليفي قد قتل في حادث تدريب في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010، كما قتل معه الطيار عميحاي إيتكيس.

وكشفت الصحيفة أن ليفي، الذي كان في الثلاثين من العمر لدى مقتله في التدريب، هو الذي خطط مسار تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت الهجوم على المفاعل السوري، وكذلك مسار العودة إلى البلاد بعد تنفيذ الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن شقيق مساعد الطيار قوله إنه أدرك أن شقيقه كان له دور في الهجوم على المفاعل، فور عودته، ولكن دون أن يقول ذلك بشكل صريح.

كما نقلت عنه قوله إنه بعد مقتل شقيقه عام 2010، أبلغه سلاح الجو الإسرائيلي بأنه كان قد شارك في الهجوم على المفاعل السوري عام 2007.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المفاعل النووي السوري
#دير الزور
#عمنوئيل ليفي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال: ارتفاع مقلق في الإنذارات من عمليات بالضفة
الاحتلال: ارتفاع مقلق في الإنذارات من عمليات بالضفة

2018-03-22

الاحتلال يطوّر طائرة مسيرة قاذفة للقنابل لقمع "مسيرة العودة الكبرى"
الاحتلال يطوّر طائرة مسيرة قاذفة للقنابل لقمع "مسيرة العودة الكبرى"

2018-03-21

انطلاق أولى الرحلات من إسرائيل للهند عبر السعودية غدًا
انطلاق أولى الرحلات من إسرائيل للهند عبر السعودية غدًا

2018-03-21

الأكثر قراءة

الحبس الفعلي 8 أشهر لعهد وناريمان التميمي

الحبس الفعلي 8 أشهر لعهد وناريمان التميمي

2018-03-21
إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري بالعام 2007

إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري بالعام 2007

2018-03-21
من يدمر مفاعل ديمونا؟

من يدمر مفاعل ديمونا؟

2018-03-21
ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا بعضا من ثروتها

ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا بعضا من ثروتها

2018-03-21
اعتقال 35 فلسطينيا بالضفة والقدس والاحتلال يتوغل بغزة

اعتقال 35 فلسطينيا بالضفة والقدس والاحتلال يتوغل بغزة

2018-03-21