شارك في الهجوم على المفاعل السوري وقتل خلال التدريبات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن أحد مساعدي الطيارين الذين شاركوا في تدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور، عام 2007، قد قتل في حادث تدريب بعد ثلاث سنوات من تدمير المفاعل.

وجاء أن مساعد الطيار عمنوئيل ليفي قد قتل في حادث تدريب في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010، كما قتل معه الطيار عميحاي إيتكيس.

وكشفت الصحيفة أن ليفي، الذي كان في الثلاثين من العمر لدى مقتله في التدريب، هو الذي خطط مسار تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت الهجوم على المفاعل السوري، وكذلك مسار العودة إلى البلاد بعد تنفيذ الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن شقيق مساعد الطيار قوله إنه أدرك أن شقيقه كان له دور في الهجوم على المفاعل، فور عودته، ولكن دون أن يقول ذلك بشكل صريح.

كما نقلت عنه قوله إنه بعد مقتل شقيقه عام 2010، أبلغه سلاح الجو الإسرائيلي بأنه كان قد شارك في الهجوم على المفاعل السوري عام 2007.