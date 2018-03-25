إسرائيل تتأهب لمسيرة العودة بتعزيزات عسكرية للضفة وغزة

ضمن استعداداته لمواجهة مسيرات العودة الكبرى، قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية والقدس وعلى الشريط الحدودي مع قطاع غزة، فيما يواصل استنفار جنوده من مختلف الوحدات العسكرية مع فرض الإغلاق والطوق الأمني على الضفة وغزة.

وقرر الجيش ي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية وحدود قطاع غزة، تزامنا مع فرض إغلاق عسكري على الضفة الغربية، عشية حلول "الفصح العبري" نهاية الشهر الجاري.

وستتواصل حالة الاستنفار والاستعداد العسكري الإسرائيلي حتى الخامس عشر من شهر أيار/ مايو القادم حتى ذكرى النكبة، التي تعد خلالها الفصائل في غزة لتنظيم مسيرات العودة صوب الحدود.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير قوله إن "الجيش سيعزز قواته بعدة كتائب في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة، استعدادا للمظاهرات المرتقبة".

ووفق المصدر الإسرائيلي العسكري، فإن جيش الاحتلال سينشر قوات خاصة تضم قناصة، وسيتم تزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء سواتر رملية.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن كل تعزيزات الجيش تلك تأتي في إطار الاستعدادات للمظاهرات المرتقبة من الفلسطينيين.

وقالت إن الجيش سيدفع بعدد من الكتائب إلى الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة، على ضوء الاستعدادات والدعوات الفلسطينية لتنظيم مسيرات حاشدة في يوم الأرض وذكرى النكبة.

وأضافت المصادر أن التعزيزات ستشمل نشر قوات تضم قناصة وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وانشاء سواتر رملية.

وصادق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت، على خطة عملياتية، واستعرض مع قادة الجيش التعليمات الخاصة بإطلاق النار.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل على منع نشطاء حماس من التخفي وسط المتظاهرين لزرع عبوات ناسفة، كما حدث في مرات سابقة مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وواصل منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوأف مردخاي، التحريض على المقاومة الفلسطينية، وقال إن حركة حماس ستحاول دمج بعض عناصرها العسكريين في مسيرات العودة الكبرى.